Кирай: Я горжусь тем, как сборная США боролась в матче с Россией

«Я горжусь тем, как боролась моя команда. Это не всегда было легко, но все игроки сделали вклад в победу. Мы улучшаем наш бойцовский дух по ходу турнира. Он был на низком уровне в матче с Китаем, но постепенно улучшался. Завтра нам этот бойцовский дух понадобится в игре с Японией.

Японки очень быстро играют в атаке, и у нас будет не так много времени на ответ. Мы сами пытались так действовать в атаке, чтобы подготовиться. Также сборная Японии хорошо играет в защите, поэтому нас ожидают долгие розыгрыши, а проводить их нелегко, если ощущаешь усталость. Но нам нужно будет сделать это.