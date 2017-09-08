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РОССИЯ — США — 2:3 (25:23, 21:25, 25:19, 21:25, 9:15).

Сложный график и долгий перелет, а также разница в часовых поясах не могла не сказываться на всех участниках Всемирного кубка чемпионов в Японии, кроме хозяев соревнований. Но российская команда, которая прилетела за два дня до первой игры с Бразилией акклиматизацию по идее должна была уже пройти. Накануне встречи с американками у волейболисток был выходной день, а значит, и время на сон и восстановление. И хотя очередная игра началась в 6:40 по московскому времени, смотрелись спортсменки куда более уверенно, чем в первых двух матчах.

В третьем матче команде Кузюткина предстояло сыграть с действующими чемпионками мира, которые на последних трех Олимпиадах неизменно были в призах — легкой прогулки не ждал никто. Первые две партии прошли в борьбе, и судьба каждой из них решалась в концовке. В первом сете лучше оказались россиянки, второй взяли американки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/USAVwnt?src=hash">#USAVwnt</a> rallies for 23-25, 25-21, 19-25, 25-21, 15-9 win vs. <a href="https://twitter.com/hashtag/RUS?src=hash">#RUS</a> in <a href="https://twitter.com/hashtag/FIVBWomensGCC?src=hash">#FIVBWomensGCC</a>. Hill & Akinradewo 18 pts, Larson 16 pts. USA now 2-1. <a href="https://t.co/lv5fvTHrBG">pic.twitter.com/lv5fvTHrBG</a></p>— USA Volleyball (@usavolleyball) <a href="https://twitter.com/usavolleyball/status/906034452987396096">8 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С третьей партии тренер россиянок стал делать больше замен, и некоторые из них были успешными. На старте американки создали отрыв, но постепенно россиянки очко за очком нивелировали их преимущество. То Кошелева красиво забила с атаки, то сработал первый темп, а вот — одиночный блок Гончаровой и ее же эффективная подача. Россиянки разыгрались и вышли вперед. В середине партии Панкова заменила Филиштинскую, и вышла на подачу. В этой расстановке россиянки увеличили отрыв до 17:10, дважды вынудив американок брать тайм-аут. И, несмотря на то, что соперницы постепенно стали догонять, преимущество позволяло спокойно закончить партию. Сетбол — и Кошелева забивает переводом в линию.

Казалось, что такого заряда хватит и на четвертую партию, которая должна была стать решающей. Но удача была на стороне россиянок в этом отрезке разве что на видеоповторах — трижды россиянки рисковали, и всякий раз это было оправданно — касание блока засчитывалось. В концовке все решили два эйса американок, обе подачи летели в либеро. После этого команда США почувствовала свой шанс и воспользовалась им. Третий видеоповтор позволил отменить сетбол, но на самом деле лишь его отсрочил на один розыгрыш. В пятой партии россиянкам взять верх не хватило сил, американки начали создавать себе преимущество уже на старте и партию не упустили.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Match, USA! They win the 5th 15-9 & defeat Russia 3-2! What a start to <a href="https://twitter.com/hashtag/FIVBWomensGCC?src=hash">#FIVBWomensGCC</a> Friday!<br><br>Match stats: <a href="https://t.co/W8oaHeL2rc">https://t.co/W8oaHeL2rc</a> <a href="https://t.co/5RHUdMnoNf">pic.twitter.com/5RHUdMnoNf</a></p>— FIVB (@FIVBVolleyball) <a href="https://twitter.com/FIVBVolleyball/status/906033462766739458">8 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НЕ МОГЛИ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ХОТЕЛИ

Американки переиграли в основном за счет удачных действий в атаке — именно по этому компоненту ощущался серьезный перевес. На блоке же почти вдвое лучше были россиянки, но в данной ситуации это команду не спасло.

При этом самой результативной в матче стала россиянка Наталья Гончарова, заработавшая 27 очков. В том числе четыре на блоке — несколько раз она удачно в одиночку закрыла атаку соперниц. У Кошелевой — 25 очков. Для сравнения у лучших со стороны команды США Кимберли Хилл и Фолуке Акинрадево — по 18 очков.

Стоит отметить и Фролову, которая заработала четыре очка на своей подаче, а также три на блоке — больше только у Гончаровой. Несмотря на не самый высокий рост среди подруг по команде, спортсменка удачно действует у сетки за счет того, что вовремя выпрыгивает. Еще два очка на блоке на счету Кошелевой.

Кузюткин, подводя итог матча, заявил, что никто не хотел проигрывать, и команда стремилась показать на площадке все лучшее.

— Мы не могли делать то, что хотели делать. Конечно, всегда хочется показывать хоршую игру, но я не стану говорить ничего негативного в адрес моих игроков. Как тренер и команда мы стараемся показывать лучшее, что можем. В спорте такое случается, — заявил Кузюткин.

Тем не менее матч стал важным с точки зрения продолжения курса, выбранного Кузюткиным. Специалист продолжает пробовать разные комбинации в составе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Kim Hill with the kill to put <a href="https://twitter.com/hashtag/USAVwnt?src=hash">#USAVwnt</a> up 7-4 in the 5th vs <a href="https://twitter.com/hashtag/RUS?src=hash">#RUS</a> in <a href="https://twitter.com/hashtag/fivbwomensgcc?src=hash">#fivbwomensgcc</a> <a href="https://t.co/kf3XVnI6DF">pic.twitter.com/kf3XVnI6DF</a></p>— USA Volleyball (@usavolleyball) <a href="https://twitter.com/usavolleyball/status/906031320366645248">8 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Панкова согласилась с тренером и по части того, что на площадке не получалось следовать задуманному плану.

— Мы могли бы сыграть лучше. Могли бы лучше действовать в защите и быть более эффективными, и об этом мы сожалеем. У нас был план на игру, но мы просто не могли делать на площадке то, что хотели бы.

В субботу россиянки сыграют с командой Китая — действующими олимпийскими чемпионками, а в воскресенье команду Кузюткина ждет матч с кореянками. Именно они на утро пятницы и лидируют в турнирной таблице, российская же команда пока что идет четвертой, уступая, помимо лидеров, также командам США и Бразилии.

И если говорить о победе в турнире уже не приходится, каждый из этих пяти матчей на турнире станет важным этапом подготовки сборной к выступлению на чемпионате Европы, который пройдет в конце месяца.