Алекно: Не строил бы на месте руководства сборной каких-то огромных выводов

— Какого вы ждёте сезона. Появились новые конкуренты.

— Конкуренты появились не только новые. Питерский «Зенит» лишь один из. Очень серьезно укрепился Новосибирск, серьезные амбиции у Белгорода. «Динамо» не нужно снимать со счетов. Не будет ни одной простой игры на выезде. Не хочу загадывать, сколько у нас будет побед и поражений.



— Когда Андерсон присоединится к команде?

— Пока планируется 3—4 октября . То, что творится сейчас между консульствами — непонятно. Кого-то закрывают, кого-то проверяют. Ситуация пугает. Надеюсь, что это только мои опасения.



— У «Зенита» с начала декабря по середину января 10 выездных матчей в Чемпионате России. Как такое могло произойти?

— Да, придумали такой календарь. Но несколько матчей начала перенёс я. Так же переносили северные игры. Будем пробовать одним заездом, чтобы не возвращаться, так как тяжёлая адаптация и перелёты. Не всегда есть возможность летать чартером.

фоторепортаж Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы Мужская сборная России по волейболу завоевала золото чемпионата Европы, который завершился в Польше. В финале команда под руководством Сергея Шляпникова победила сборную Германии со счетом 3−2.

— Как вам Чемпионат Европы? Происходит некая переоценка ценностей? Словения и Бельгия рушат авторитеты.

— Сегодня таков Чемпионат Европы. Сюрприз больше всего Франция. Разве что, Италия могла быть немного другой.

— А как вам сборная Россия? Есть позитив?

— Было приятно на них смотреть. Но я бы на месте руководства не строил каких-то огромных выводов. Равных им не было. Хороший тестом будем чемпионат мира. От него будем отталкиваться перед Олимпиадой. Понятно, что они были на голову сильнее. Я нашёл позитив в их глазах и в желании играть. Те эмоции, которые присутствовали в сборной — хорошее начало для олимпийского цикла.