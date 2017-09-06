Алекно: Не строил бы на месте руководства сборной каких-то огромных выводов
Главный тренер волейбольного «Зенита» Владимир Алекно дал комментарий перед началом нового сезона.
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Видимо, что-то случилось...
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— Какого вы ждёте сезона. Появились новые конкуренты.
— Конкуренты появились не только новые. Питерский «Зенит» лишь один из. Очень серьезно укрепился Новосибирск, серьезные амбиции у Белгорода. «Динамо» не нужно снимать со счетов. Не будет ни одной простой игры на выезде. Не хочу загадывать, сколько у нас будет побед и поражений.
— Когда Андерсон присоединится к команде?
— Пока планируется
— У «Зенита» с начала декабря по середину января 10 выездных матчей в Чемпионате России. Как такое могло произойти?
— Да, придумали такой календарь. Но несколько матчей начала перенёс я. Так же переносили северные игры. Будем пробовать одним заездом, чтобы не возвращаться, так как тяжёлая адаптация и перелёты. Не всегда есть возможность летать чартером.
— Как вам Чемпионат Европы? Происходит некая переоценка ценностей? Словения и Бельгия рушат авторитеты.
— Сегодня таков Чемпионат Европы. Сюрприз больше всего Франция. Разве что, Италия могла быть немного другой.
— А как вам сборная Россия? Есть позитив?
— Было приятно на них смотреть. Но я бы на месте руководства не строил
— В этом сезоне есть вероятность, что Алексей Вербов будет тренером?
— В меньшей степени, разве что, если мне нужно помочь в
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