Американки победили сборную Южной Кореи в матче Большого чемпионского кубка

Для представительниц Азии это второе поражение на турнире. Американки одержали первую победу.



Большой чемпионский кубок. Женщины. Токио, Япония. Второй тур

Южная Корея — США — 0:3 (22:25, 20:25, 16:25).

8 сентября сборная Южной Кореи сыграет с олимпийскими чемпионками 2016 года китаянками, а американки встретятся с командой России. Турнир завершится 10 сентября.