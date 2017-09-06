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6 сентября 2017, 11:47 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Американки победили сборную Южной Кореи в матче Большого чемпионского кубка

Женская сборная Южной Кореи в своём втором матче на Большом чемпионском кубке в Токио (Япония) в трёх партиях уступила команде США со счётом 0:3 (22:25, 20:25, 16:25).

Для представительниц Азии это второе поражение на турнире. Американки одержали первую победу.

Большой чемпионский кубок. Женщины. Токио, Япония. Второй тур
Южная Корея — США — 0:3 (22:25, 20:25, 16:25).

8 сентября сборная Южной Кореи сыграет с олимпийскими чемпионками 2016 года китаянками, а американки встретятся с командой России. Турнир завершится 10 сентября.
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