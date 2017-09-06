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6 сентября 2017, 9:37 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Китаянки в пяти сетах одолели бразильянок в матче Большого чемпионского кубка

Женская сборная Бразилии в своём втором матче на Большом чемпионском кубке в Токио (Япония) в пяти партиях уступила команде Китая со счётом 2:3 (20:25, 12:25, 25:20, 25:23, 17:19).

Для представительниц Южной Америки это первое поражение на турнире. Олимпийские чемпионки 2016 года одержали вторую победу.

Большой чемпионский кубок. Женщины. Токио, Япония. Второй тур
Бразилия — Китай — 2:3 (20:25, 12:25, 25:20, 25:23, 17:19).

8 сентября сборная Бразилии сыграет с командой Японии, а китаянки встретятся со сборной Южной Кореи. Турнир завершится 10 сентября.
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