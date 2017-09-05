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5 сентября 2017, 15:28 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Японки обыграли команду Южной Кореи в матче Большого чемпионского кубка

Женская сборная Японии на старте Большого чемпионского кубка в Токио (Япония) в трёх партиях обыграла команду Южной Кореи со счётом 3:0 (25:23, 25:21, 26:24).

6 сентября японки встретятся со сборной России.

Большой чемпионский кубок. Женщины. Токио, Япония
Япония — Южная Корея — 3:0 (25:23, 25:21, 26:24).

Эти соревнования проводятся раз в четыре года в постолимпийские сезоны. Нынешний турнир завершится 10 сентября.

В 2013 году победителем Большого чемпионского кубка в Японии стала женская сборная Бразилии.
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