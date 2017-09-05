Тренер: Итог игры сборных РФ и Бразилии на Всемирном кубке чемпионов решил 3-й сет

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник сборная России уступила бразильянкам в стартовом матче на турнире. Встреча завершилась со счетом 3−1 (25:17, 23:25, 25:23, 25:12) в пользу команды Бразилии.

«Я думаю, счет говорит сам за себя. Третий сет стал решающим. Если бы мы его выиграли, матч стал бы более интересным. У нас много молодых игроков в составе, мы должны использовать их в каждом матче. Перед игрой я думаю не только о шести волейболистках (стартового состава), а обо всех 14. Часто бывает тяжело с молодыми (игроками), но я стараюсь их задействовать, чтобы они получили игровой опыт», — приводятся слова Кузюткина на официальном сайте турнира.

Следующим соперником сборной России будет команда Японии, матч пройдет в среду.