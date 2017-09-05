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5 сентября 2017, 12:04 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Тренер: Итог игры сборных РФ и Бразилии на Всемирном кубке чемпионов решил 3-й сет

МОСКВА, 5 сен — Р-Спорт. Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин заявил, что решающим в матче с командой Бразилии на Всемирном кубке чемпионов, который стартовал в Японии, стал третий сет.

<em>МОСКВА 5 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир <span class=error>Кузюткин</span> заявил что решающим в матче с командой Бразилии на Всемирном кубке чемпионов который стартовал в Японии стал третий сет. Увеличить
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Во вторник сборная России уступила бразильянкам в стартовом матче на турнире. Встреча завершилась со счетом 3−1 (25:17, 23:25, 25:23, 25:12) в пользу команды Бразилии.

«Я думаю, счет говорит сам за себя. Третий сет стал решающим. Если бы мы его выиграли, матч стал бы более интересным. У нас много молодых игроков в составе, мы должны использовать их в каждом матче. Перед игрой я думаю не только о шести волейболистках (стартового состава), а обо всех 14. Часто бывает тяжело с молодыми (игроками), но я стараюсь их задействовать, чтобы они получили игровой опыт», — приводятся слова Кузюткина на официальном сайте турнира.

Следующим соперником сборной России будет команда Японии, матч пройдет в среду.
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