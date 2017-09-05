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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30901452/
5 сентября 2017, 11:52 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Женская сборная Китая победила американок в матче Большого чемпионского кубка

Женская сборная США во втором матче стартового игрового дня Большого чемпионского кубка в Токио (Япония) в четырёх партиях проиграла команде Китая со счётом 1:3 (25:18, 18:25, 14:25, 17:25).

6 сентября американки встретятся со сборной Южной Кореи, а олимпийские чемпионки 2016 года сыграют с бразильянками.

Большой чемпионский кубок. Женщины. Токио, Япония
США — Китай — 1:3 (25:18, 18:25, 14:25, 17:25).

5 сентября также состоится матч Япония — Южная Корея. Соревнования проводятся раз в четыре года в постолимпийские сезоны. Нынешний турнир завершится 10 сентября.
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