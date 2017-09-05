Женская сборная Китая победила американок в матче Большого чемпионского кубка
Женская сборная США во втором матче стартового игрового дня Большого чемпионского кубка в Токио (Япония) в четырёх партиях проиграла команде Китая со счётом 1:3 (25:18, 18:25, 14:25, 17:25).
6 сентября американки встретятся со сборной Южной Кореи, а олимпийские чемпионки 2016 года сыграют с бразильянками.
Большой чемпионский кубок. Женщины. Токио, Япония
США — Китай — 1:3 (25:18, 18:25, 14:25, 17:25).
5 сентября также состоится матч Япония — Южная Корея. Соревнования проводятся раз в четыре года в постолимпийские сезоны. Нынешний турнир завершится 10 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter