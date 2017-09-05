Бразилия заблокировала Россию

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ВСЕМИРНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.

РОССИЯ — БРАЗИЛИЯ — 1:3 (17:25, 25:23, 23:25, 12:25).

Набранные очки — 77:97 (атака — 51:51, блоки — 6:18, эйсы — 3:11, невынужденные ошибки — 17:16).

5 сентября. Токио.

Первый матч российской сборной на престижном коммерческом турнире начинался в 6:40 по московскому времени. С учетом того, что россиянки прилетели в Японию только в воскресенье, говорить о полной акклиматизации не приходилось. Наоборот — сегодняшний день был одним из самых тяжелых в этом плане. Нельзя сказать, что команда Владимира Кузюткина вышла на площадку сонной, но не наложить отпечатка на игру это не могло. Это же касалось и бразильской сборной. Оттого матч изобиловал невынужденными, а порой даже нелепыми ошибками.

Победителем в утренней битве вышла Бразилия. Команда, которая в последние годы выступает заметно стабильнее России и посему считавшаяся фаворитом очной игры. При этом наша сборная имела хорошие шансы довести дело, как минимум, до тай-брека…

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Brazil & Russia get the <a href="https://twitter.com/hashtag/FIVBWomensGCC?src=hash">#FIVBWomensGCC</a> started in just a few hours! Preview their match in <a href="https://twitter.com/hashtag/Tokyo?src=hash">#Tokyo</a> here: <a href="https://t.co/qPXRv9fjOX">https://t.co/qPXRv9fjOX</a> <a href="https://t.co/v8oRu8lSm4">pic.twitter.com/v8oRu8lSm4</a></p>— FIVB (@FIVBVolleyball) <a href="https://twitter.com/FIVBVolleyball/status/904871988887511041">5 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СЮРПРИЗ ОТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА.

Начало игры ознаменовалось неожиданным решением Кузюткина. В стартовом составе он не выпустил ни Кошелеву, ни Гончарову. С чем это связано, пока непонятно, но уже при 4:8 в пользу соперниц вместо Воронковой вышла Гончарова. При этом больше на площадке Ирина не появлялась. То же касается и Щербань, которая тоже была в основе. Ее окончательно и бесповоротно заменила Кошелева. С лидерами игра довольно быстро выровнялась — 12:13.

Однако затем бразильянки прибавили. У нас же были заметные проблемы с приемом и, как следствие, со второй передачей. Ощущалось, что взаимопонимание в команде пока далеко от идеального. Оно и неудивительно. Гончарова и Кошелева «Гран-при» пропускали, и взаимодействия с ними у Ирины Филиштинской, которая была основной связкой, еще не отлажены. 32-летний либеро Светлана Крючкова и вовсе не играла в сборной три последних сезона.

Тем не менее, после неудачной концовки первой партии, россиянки рук не опустили. И следующий сет получился для нас куда более приятным. Благодаря ошибкам Бразилии, хорошим атакам Кошелевой и Гончаровой и, наконец, заработавшему блоку, в развязке сета удалось создать небольшой задел — 23:21. Затем, правда, соперницы счет сравняли, но отличный блок-аут в исполнении Кошелевой и очередная ошибка южноамериканок — и партия взята.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Match, Brazil! They win the 4th 25-12 & defeat Russia 3-1 in the <a href="https://twitter.com/hashtag/FIVBWomensGCC?src=hash">#FIVBWomensGCC</a> opener!<br><br>Match stats: <a href="https://t.co/WmtvBZPvpG">https://t.co/WmtvBZPvpG</a> <a href="https://t.co/EAzu3AeZ42">pic.twitter.com/EAzu3AeZ42</a></p>— FIVB (@FIVBVolleyball) <a href="https://twitter.com/FIVBVolleyball/status/904940975814008836">5 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КОНЦОВКА ТРЕТЬЕЙ ПАРТИИ ПЕРЕВЕРНУЛА ВСЕ.

После этого наши девушки заиграли совсем с другим, гораздо более приподнятым настроением. Блок Ефимовой, казалось, снял вопросы относительно победы в третьем сете — 23:20 в нашу пользу. Доведи команда дело до логического завершения — все могло бы сложить очень удачно. Бразилия сильна своим куражом, эмоциями, а вот когда у них игра не получается и они проигрывают, зачастую ничего с этим поделать они не могут.

Однако вместо этого провальный отрезок выдала российская сборная, что и стало переломным, а вместе с тем ключевым отрезком всей игры. Команда Кузюткина проиграла пять очков подряд. Причем ни в одном из розыгрышей ей не удавалось довести дело даже до нормальной атаки. Все как под копирку: неудачный прием, сложный второй пас и, как следствие, обычная скидка. Которую соперницу легко проглатывали, разжевывали — и отвечали молниеносной и мощной атакой. 23:25.

После такой оплеухи россиянки так и не сумели прийти в себя. Четвертая партия целиком и полностью прошла под диктовку Бразилии. Никакой борьбы в ней уже не получилось. Россия проиграла первый матч турнира.

Лишь в одном компоненте наша команда была на равных с противником — в атаке. А вот на блоке, который всегда был сильной стороной России, наблюдалось безнадежное преимущество Бразилии — 18:8 по набранным очкам. С такой разницей тяжело что-то противопоставить. Да и 11:3 по эйсам — это очень ощутимо.

Но это была только первая игра на турнире. Дальше будет проще как в плане акклиматизации, так и по части сыгранности и взаимопонимания на площадке. Уже в среду россиянки сыграют с хозяйками турнира — японками — и в этой встрече мы вправе рассчитывать на совершенно другой исход.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6R_pduy50eQ?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>