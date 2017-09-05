Российские волейболистки проиграли бразильянкам в первом матче Всемирного кубка чемпионов

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Встреча, открывавшая соревнования, завершилась в четырех сетах со счетом 25:17, 23:25, 25:23, 25:12 в пользу южноамериканской команды. Сборная Бразилии является действующим победителем Всемирного кубка чемпионов и Мирового Гран-при 2017 года, который завершился в августе.

В следующем матче сборная России 6 сентября встретится с командой Японии. Бразильянки в тот же день сыграют с китаянками.

Всемирный кубок чемпионов проходит в один этап. Все команды играют друг с другом по круговой системе. Победителем становится сборная, набравшая больше всех очков.

Всемирный кубок чемпионов проводится раз в четыре года в постолимпийский сезон. В нынешнем турнире принимают участие шесть команд: сборные России, Японии, Китая, США, Бразилии и Южной Кореи. Соревнования проводятся в седьмой раз, впервые Всемирный кубок чемпионов прошел в 1993 году. Россиянки побеждали на турнире один раз (1997).