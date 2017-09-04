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Максим Михайлов, возможно, самый недооценный спортсмен нашей страны. Впервые в сборную он попал в 2008 году и с тех пор был основным диагональным команды на всех важных турнирах. Отыграть девять лет подряд на стабильно высочайшем уровне — это фантастика. Многим ли еще такое удавалось? Не только в волейболе, а вообще. Успешным финал чемпионата Европы-2017 во многом стал благодаря преображению Михайлова. В первых партиях у него многое не получалось, однако в самый ответственный момент Максим собрался. На тай-брейке диагональный набрал сразу четыре очка, в том числе победные — 14-е и 15-е.

ПОКА НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ, ЧТО МЫ — САМЫЕ СИЛЬНЫЕ

— Чемпионат Европы был важным турниром для нас, — сказал Михайлов. — Наша сборная давно не побеждала, и было принципиально, наконец, сделать это. Ведь когда команда ничего не выигрывает на протяжении четырех лет, уверенность немного теряется. Так что нынешняя победа важна не только, как локальный успех, но и в качестве задела на будущее. Этот заряд уверенности, надеюсь, пойдет на пользу молодым игрокам, которых в нашей команде много.

— Значит, напряжение из-за того, что сборная после 2013 года не выигрывала медалей, действительно ощущалось?

— Конечно! Давление было. Как иначе? Мы тренировались, выкладывались в полную силу, а результата не было. Это напрягало. Но нынешнее золото в какой-то степени — отдушина для всех нас. Здорово, что получили подтверждение того, что мы по-прежнему многое можем и остаемся сильной волейбольной державой. Пока нельзя говорить, что мы самые сильные, но это уже хотя бы что-то. Начало положено.

— Хотя бы что-то?

— Чемпионат Европы — это только ступенька.

MVP? Я БЫ ОТМЕНИЛ ВСЕ ЛИЧНЫЕ НАГРАДЫ!

— На пути к Германии Россия одержала пять побед подряд со счетом 3:0. Какое настроение было в команде после этого?

— Все готовились к финалу. Это для сборной Германии сам выход туда был хорошим результатом, а для нас в нынешней ситуации это было бы не результатом вообще. Если бы нам перед началом турнира сказали о серебряных медалях — один разговор. Но при таких раскладах мы должны были побеждать обязательно. Такой шанс! Упускать его было бы просто неправильно.

— Но начало матча совсем не задалось. Команда выглядела зажатой. Перенастоились?

— У всех свои причины. Хотя место перенастрою, я считаю, было. Психология — это основа волейбола. Да и вообще спорта. Выйти с правильным настроением на игру, к сожалению, получается не всегда. Согласен с тем, что в начале финала у нас многое не получалось. Но показателем все-таки является концовка, а на нее мы собрались.

— Показателем чего?

— Силы, характера и уровня нынешней сборной России.

— Что творилось в душе во время финала лично у вас? В первых сетах ведь не шли ни подачи, ни атаки, но в решающий момент ошибок вы уже не допускали. Тай-брейк вообще отыграли прекрасно.

— У меня нет секретов по этой части. Есть простое правило: всегда бороться до конца. Спорт состоит из черных и белых полос. Да, первая половина матча у меня не получалась, но я продолжал верить в лучшее, не опускал рук — и, к счастью, в последних партиях поймать свою игру удалось.

— Вас признали MVP этого чемпионата Европы. Значимая вишенка на торте победы?

— Я убежден, что в коллективном виде спорта значение имеет только командная победа. И будь моя воля, все индивидуальные призы я бы отменил вообще. Ведь в личном успехе каждого игрока есть заслуга многих партнеров по команде. Выделять одного — неправильно.

ВОЛЕЙБОЛ В РОССИИ ЛЮБЯТ И РАЗВИВАЮТ — ЭТО ФАКТ

— Вы уже девять лет в команде, видели самые разные варианты составов. Какими вам кажутся перспективы этой сборной, в которой много молодых ребят? С ними можно покорить оставшиеся вершины? Выиграть, наконец, тот же чемпионат мира?

— Не стоит строить иллюзий и задирать головы. Мы выиграли всего лишь один турнир. Всего лишь — чемпионат Европы. И самое главное, чтобы наши молодые игроки понимали все правильно. Дальше будет намного тяжелее. Выиграть один чемпионат гораздо проще, чем удержаться на этой вершине. Очень хочется верить, что каждый в сборной России осознает это. И что нынешняя победа станет не поводом для радости на долгие годы, а послужит толчком к дальнейшему прогрессу.

— Что вы имеете в виду?

— Мы уже проходили стадию, когда были лучшими. Но что было дальше? Помните, какой спад пошел после Олимпийских игр в Лондоне. Причины были самыми разными, но, тем не менее, четыре года мы практически ничего не выигрывали. Повториться этого не должно.

— Принято считать, что Россия — не футбольная страна. Зато в волейбол у нас стабильно медали выигрывают юноши, юниоры, студенты, молодежь и вот теперь — основная команда. Это значит, что у нас волейбольная страна?

— На юношеском уровне российский волейбол действительно самый сильный в мире. Это точно. А вот перейти барьер во взрослый волейбол удается не всем и не всегда. Тем не менее, Россия постоянно претендует на медали всех турниров, на которых участвует. Означает ли, что у нас волейбольная страна? Я не знаю. Но то, что волейбол в России любят и развивают — это факт.

Максим МИХАЙЛОВ

Родился 19 марта 1988 года в поселке Кузьмоловский (Ленинградская область).

Олимпийский чемпион (2012), бронзовый призер Олимпийских игр (2008). Обладатель Кубка мира (2013). Двукратный победитель Мировой лиги (2011, 2013). Двукратный чемпион Европы (2013, 2017). Серебряный призер Всемирного Кубка чемпионов (2013).

С 2007 по 2010 годы играл в «Ярославиче». С 2010 года представляет казанский «Зенит». За это время выиграл с командой шесть чемпионатов России, три Кубка России и четырежды Лигу чемпионов.

Признавался MVP на Мировой лиге, Кубке мира и чемпионате Европы, а также лучшим нападающим чемпионатов Европы, мира, Мировой лиги и Олимпийских игр. ​