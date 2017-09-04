Сборная России вышла на первое место в рейтинге ЕКВ

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В обновленном списке команда Сергея Шляпникова делит первое место с Францией, набрав 280 очков.

Третью позицию занимает Сербия (274). В топ-10 также входят Польша (266), Италия (264), Болгария (262), Бельгия (254), Германия (250), Словения (250) и Финляндия (226).

Напомним, что при формировании рейтинга ЕКВ учитывает результаты команд на двух последних чемпионатах Европы, а также в последних, на момент составления списка, розыгрышах Мировой лиги и чемпионата мира.