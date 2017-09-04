Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30895213/
4 сентября 2017, 19:25 | Игровые: Волейбол | Спорт-Экспресс

Сборная России вышла на первое место в рейтинге ЕКВ

Сборная России после победы в финале чемпионата Европы над Германией (3−2) поднялась на первое место в рейтинге ЕКВ, сообщается на официальном сайте организации.

Этот турнир складывался таким образом как будто все высшие волейбольные силы желали победы именно России. Ждали мы в четвертьфинале Польшу а она туда не попала проиграв словенцам. Думали что в полуфинале будут итальянцы но они вылетели от рук бельгийцев. В финале четко вырисовывалась Сербия однако ее неожиданно переиграли немцы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

В обновленном списке команда Сергея Шляпникова делит первое место с Францией, набрав 280 очков.

Третью позицию занимает Сербия (274). В топ-10 также входят Польша (266), Италия (264), Болгария (262), Бельгия (254), Германия (250), Словения (250) и Финляндия (226).

Напомним, что при формировании рейтинга ЕКВ учитывает результаты команд на двух последних чемпионатах Европы, а также в последних, на момент составления списка, розыгрышах Мировой лиги и чемпионата мира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

У Дзюбы есть три варианта продолжения карьеры

Как ситуация с банком "Открытие" повлияет на "Спартак"

26-летняя чемпионка мира умерла от сердечного приступа