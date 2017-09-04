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4 сентября 2017, 17:41 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Шляпников: Если всё идёт хорошо, то тренеру не стоит мешать игрокам

Главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал итоги финального матча с Германией (3:2) и победного для его подопечных чемпионата Европы в целом.

Главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал итоги финального матча с Германией (3:2) и победного для его подопечных чемпионата Европы в целом. Увеличить
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© AP 2017

«Матч получился тяжёлым. Финал не может быть лёгким. Кто-то надеялся на чудо, а кто-то на себя. Если немцы впервые в истории добрались до медалей, то им уже ничего не оставалось, как пробовать покорить вершину. Мы им этого не позволили. Игра складывалась для нас непросто, потому что накопилась усталость, снизился уровень концентрации по сравнению с предыдущими встречами. Путём замен мы выровняли игру, внесли свежую струю в некоторых элементах. Я горжусь ребятами, что они это сделали.

Эти замены мы готовили по ходу турнира, у нас работала двойная замена. При этом в каждом матче для усиления подачи выходил Максим Жигалов. Отчасти сделанные перестановки были плановыми. Блокирующим — Илье Власову, Ильясу Куркаеву, Артёму Вольвичу — дали передохнуть, пытались найти связки, которые бы работали так, как нам надо. Искали оптимальный состав. В пятой партии что-то из задуманного осуществить удалось.

Почему перед пятой партией большую часть перерыва отдал на откуп ребятам? Перед пятой партией было сказано, что нужно делать. Указания были такими: повысить концентрацию, уделить больше внимания Гроцеру, активнее использовать Михайлова. Александр Бутько в ключевых моментах в концовке сделал, что должен был — отдал Михайлову, а Макс забил важные и нужные мячи. Тренер необходим тогда, когда что-то не получается. Если всё идёт хорошо, то не стоит мешать, — приводит слова Шляпникова «Красная звезда».
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