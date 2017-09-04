Шляпников: Если всё идёт хорошо, то тренеру не стоит мешать игрокам

«Матч получился тяжёлым. Финал не может быть лёгким. Кто-то надеялся на чудо, а кто-то на себя. Если немцы впервые в истории добрались до медалей, то им уже ничего не оставалось, как пробовать покорить вершину. Мы им этого не позволили. Игра складывалась для нас непросто, потому что накопилась усталость, снизился уровень концентрации по сравнению с предыдущими встречами. Путём замен мы выровняли игру, внесли свежую струю в некоторых элементах. Я горжусь ребятами, что они это сделали.

Эти замены мы готовили по ходу турнира, у нас работала двойная замена. При этом в каждом матче для усиления подачи выходил Максим Жигалов. Отчасти сделанные перестановки были плановыми. Блокирующим — Илье Власову, Ильясу Куркаеву, Артёму Вольвичу — дали передохнуть, пытались найти связки, которые бы работали так, как нам надо. Искали оптимальный состав. В пятой партии что-то из задуманного осуществить удалось.