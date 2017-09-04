Шляпников: Если всё идёт хорошо, то тренеру не стоит мешать игрокам
Главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал итоги финального матча с Германией (3:2) и победного для его подопечных чемпионата Европы в целом.
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Видимо, что-то случилось...
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«Матч получился тяжёлым. Финал не может быть лёгким.
Эти замены мы готовили по ходу турнира, у нас работала двойная замена. При этом в каждом матче для усиления подачи выходил Максим Жигалов. Отчасти сделанные перестановки были плановыми. Блокирующим — Илье Власову, Ильясу Куркаеву, Артёму Вольвичу — дали передохнуть, пытались найти связки, которые бы работали так, как нам надо. Искали оптимальный состав. В пятой партии
Почему перед пятой партией большую часть перерыва отдал на откуп ребятам? Перед пятой партией было сказано, что нужно делать. Указания были такими: повысить концентрацию, уделить больше внимания Гроцеру, активнее использовать Михайлова. Александр Бутько в ключевых моментах в концовке сделал, что должен был — отдал Михайлову, а Макс забил важные и нужные мячи. Тренер необходим тогда, когда
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