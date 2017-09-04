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4 сентября 2017, 16:49 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Колобков: Россияне показали на чемпионате Европы практически идеальный волейбол

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские волейболисты показали практически идеальную игру на завершившемся чемпионате Европы, который проходил в Польше. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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© ИТАР-ТАСС

В ночь на понедельник подопечные Сергея Шляпникова выиграли в финале турнира у немцев в пяти сетах. До этого россияне не проиграли на турнире ни одной партии.

«По прошлым соревнованиям не было уверенности, что они так хорошо готовы. Те матчи, которые они провели, были фактически идеальными. Финал был немного сложнее, а так это была идеальная игра», — сказал Колобков.

Колобков отметил, что в команде появилось много новых имен. «Это первые соревнования после Олимпиады, что важно. Мы понимаем, что команда у нас есть, но впереди много работы, чтобы появилась уверенность и стабильность», — подчеркнул министр.

Глава спортивного ведомства также сообщил, что рад за баскетболистов, одержавших на старте чемпионата Европы две победы — над хозяевами турнира турками и финалистами прошлогодней Олимпиады сербами. «Тут уж совсем неожиданно, потому что результаты последних лет нас очень расстраивали. А тут две игры с сильнейшими командами и две победы. Будем ждать с нетерпением каждого матча», — отметил он.

Следующий матч российские баскетболисты проведут в понедельник с бельгийцами.
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