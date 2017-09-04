Волков и другие герои золотой сборной России

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Наша мужская сборная завоевала в Польше самый значимый титул с 2013 года, победив в финале чемпионата Европы сборную Германии. Состав золотой российской команды значительно отличается о того, что представлял страну год назад на Олимпиаде и даже от того, которым тренер Сергей Шляпников минувшим летом экспериментировал в Мировой лиге. «СЭ» выбрал золотую шестерку молодых и неизбалованных выступлениями на больших турнирах игроков, которые должна блистать в нынешнем олимпийском цикле и будут претендовать на медали Олимпиады-2020.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Возраст: 22 года

Команда: «Факел» (Новый Уренгой)

Амплуа: доигровщик.

На турнире в Польше проявил себя настоящим лидером команды наряду с Максимом Михайловым, который ведет за собой нашу сборную на протяжении многих лет. Волков попал в символическую сборную чемпионата Европы как лучший доигровщик. Дмитрий всегда обращает на себя внимание на площадке очень эмоциональным поведением, которое, по словам волейболиста, помогает ему лучше чувствовать игру. В юности едва не завершил карьеру из-за врожденных проблем со спиной. Часть сезона-2016 провел в гипсе из-за травмы руки.

Илья ВЛАСОВ.

Возраст: 22 года

Команда: «Факел» (Новый Уренгой)

Амплуа: блокирующий.

Великан ростом в 212 см играл за национальную сборную на чемпионате Европы-2015, но не попал на Олимпиаду в Рио. У тренера Владимира Алекно были вопросы по поводу самоотдачи молодого волейболиста. Однако Сергей Шляпников вернул Власова в состав, и Илья отлично зарекомендовал себя на предварительном этапе Мировой лиги. Накануне «Финала шести» получил травму ноги, из-за чего пропустил решающий отрезок Мировой лиги и мемориал Вагнера. Но успел восстановиться к чемпионату Европы.

Артем ВОЛЬВИЧ.

Возраст: 26 лет

Команда: «Зенит-Казань»

Амплуа: блокирующий.

Прославился фразой: «Кто приходит в сборную России и не хочет играть, того можно жечь на костре». Дебютировал в национальной команде еще будучи игроком новосибирского «Локомотива» в 2013 году и сходу стал чемпионом Европы. Весной 2016 года перешел в казанский «Зенит». Отлично смотрелся на Олимпиаде в Рио, где попал в символическую сборную. На чемпионате Европы в Польше запомнился самоотверженной игрой в защите и надежной атакой.

Максим ЖИГАЛОВ.

Возраст: 28 лет

Клуб: «Белогорье»

Амплуа: диагональный.

Практически во всех матчах чемпионата Европы Сергей Шляпников выпускал Жигалова на замены в концовках партий, и Максим оправдывал доверие, делая важнейшие эйсы. На 35 подач Жигалова в Польше пришлись 10 эйсов при 7 ошибках. В 2014 году Максим был дисквалифицирован на полгода и пропустил часть сезона «Белогорья» за неявку на сбор национальной команды, но затем осознал свою ошибку и был прощен.

Егор КЛЮКА.

Возраст: 22 лет

Клуб: «Факел» (Новый Уренгой)

Амплуа: доигровщик.

Герой и антигерой чемпионата Европы одновременно. Перед началом турнира 22-летний доигровщик «Факела» травмировался и даже рисковал пропустить турнир. Однако тренерский штаб все-таки решил взять волейболиста в Польшу. Идеальную форму Клюка набрать не успел, поэтому порой допускал ошибки, вызывавшие эмоции и у болельщиков, и у тренерского штаба, и у самого Егора. В одном из таких эпизодов в финале он с досады швырнул бутылку воды. Бросок получился неудачным: крышка слетела, вода разлилась по площадке, и матч пришлось приостановить, чтобы вытереть пол.

Ильяс КУРКАЕВ.

Возраст: 23 лет

Клуб: «Локомотив» (Новосибирск)

Амплуа: блокирующий.

Игрок новосибирского «Локомотива» с завидной регулярностью добивается успеха в составе сборной. В 2013 году он выиграл с ней молодежный чемпионат мира, а двумя годами позже праздновал победу на Универсиаде. К слову, именно тогда его пригласил в главную команду страны на матчи Мировой лиги Владимир Алекно. На чемпионате Европы Куркаев в основном выходил на замену, но общей картины не портил и зарекомендовал себя человеком, на которого можно положиться.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2017

MVP (самый ценный игрок): Максим МИХАЙЛОВ (Россия)

Связующий: Сергей ГРАНКИН (Россия)

Диагональный: Георг ГРОЗЕР (Германия)

Блокирующие: Сречко ЛИСИНАЦ (Сербия), Маркус БОМЕ (Германия)

Доигровщики: Денис КАЛИБЕРДА (Германия), Дмитрий ВОЛКОВ (Россия)

Либеро: Лови СТУЕР (Бельгия).