Волков и другие герои золотой сборной России
Кто принес сборной России по волейболу титул чемпионов Европы.
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Наша мужская сборная завоевала в Польше самый значимый титул с 2013 года, победив в финале чемпионата Европы сборную Германии. Состав золотой российской команды значительно отличается о того, что представлял страну год назад на Олимпиаде и даже от того, которым тренер Сергей Шляпников минувшим летом экспериментировал в Мировой лиге. «СЭ» выбрал золотую шестерку молодых и неизбалованных выступлениями на больших турнирах игроков, которые должна блистать в нынешнем олимпийском цикле и будут претендовать на медали Олимпиады-2020.
Дмитрий ВОЛКОВ.
Возраст: 22 года
Команда: «Факел» (Новый Уренгой)
Амплуа: доигровщик.
На турнире в Польше проявил себя настоящим лидером команды наряду с Максимом Михайловым, который ведет за собой нашу сборную на протяжении многих лет. Волков попал в символическую сборную чемпионата Европы как лучший доигровщик. Дмитрий всегда обращает на себя внимание на площадке очень эмоциональным поведением, которое, по словам волейболиста, помогает ему лучше чувствовать игру. В юности едва не завершил карьеру
Илья ВЛАСОВ.
Возраст: 22 года
Команда: «Факел» (Новый Уренгой)
Амплуа: блокирующий.
Великан ростом в 212 см играл за национальную сборную на чемпионате Европы-2015, но не попал на Олимпиаду в Рио. У тренера Владимира Алекно были вопросы по поводу самоотдачи молодого волейболиста. Однако Сергей Шляпников вернул Власова в состав, и Илья отлично зарекомендовал себя на предварительном этапе Мировой лиги. Накануне «Финала шести» получил травму ноги,
Артем ВОЛЬВИЧ.
Возраст: 26 лет
Команда: «Зенит-Казань»
Амплуа: блокирующий.
Прославился фразой: «Кто приходит в сборную России и не хочет играть, того можно жечь на костре». Дебютировал в национальной команде еще будучи игроком новосибирского «Локомотива» в 2013 году и сходу стал чемпионом Европы. Весной 2016 года перешел в казанский «Зенит». Отлично смотрелся на Олимпиаде в Рио, где попал в символическую сборную. На чемпионате Европы в Польше запомнился самоотверженной игрой в защите и надежной атакой.
Максим ЖИГАЛОВ.
Возраст: 28 лет
Клуб: «Белогорье»
Амплуа: диагональный.
Практически во всех матчах чемпионата Европы Сергей Шляпников выпускал Жигалова на замены в концовках партий, и Максим оправдывал доверие, делая важнейшие эйсы. На 35 подач Жигалова в Польше пришлись 10 эйсов при 7 ошибках. В 2014 году Максим был дисквалифицирован на полгода и пропустил часть сезона «Белогорья» за неявку на сбор национальной команды, но затем осознал свою ошибку и был прощен.
Егор КЛЮКА.
Возраст: 22 лет
Клуб: «Факел» (Новый Уренгой)
Амплуа: доигровщик.
Герой и антигерой чемпионата Европы одновременно. Перед началом турнира 22-летний доигровщик «Факела» травмировался и даже рисковал пропустить турнир. Однако тренерский штаб
Ильяс КУРКАЕВ.
Возраст: 23 лет
Клуб: «Локомотив» (Новосибирск)
Амплуа: блокирующий.
Игрок новосибирского «Локомотива» с завидной регулярностью добивается успеха в составе сборной. В 2013 году он выиграл с ней молодежный чемпионат мира, а двумя годами позже праздновал победу на Универсиаде. К слову, именно тогда его пригласил в главную команду страны на матчи Мировой лиги Владимир Алекно. На чемпионате Европы Куркаев в основном выходил на замену, но общей картины не портил и зарекомендовал себя человеком, на которого можно положиться.
СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2017
MVP (самый ценный игрок): Максим МИХАЙЛОВ (Россия)
Связующий: Сергей ГРАНКИН (Россия)
Диагональный: Георг ГРОЗЕР (Германия)
Блокирующие: Сречко ЛИСИНАЦ (Сербия), Маркус БОМЕ (Германия)
Доигровщики: Денис КАЛИБЕРДА (Германия), Дмитрий ВОЛКОВ (Россия)
Либеро: Лови СТУЕР (Бельгия).
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