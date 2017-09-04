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4 сентября 2017, 15:45 | Игровые: Волейбол | Советский спорт

Геннадий Шипулин: Мы показали Европе — волейбольная Россия на правильном пути

Президент «Белогорья» Геннадий Шипулин — о победе мужской сборной России на чемпионате Европы.

Этот турнир складывался таким образом как будто все высшие волейбольные силы желали победы именно России. Ждали мы в четвертьфинале Польшу а она туда не попала проиграв словенцам. Думали что в полуфинале будут итальянцы но они вылетели от рук бельгийцев. В финале четко вырисовывалась Сербия однако ее неожиданно переиграли немцы. Увеличить
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© AFP 2017

«ПЕРЕД ЧЕ ГОВОРИЛ, ЧТО НАШИ ПОБЕДЯТ»

— Какое место отводили этой команде перед чемпионатом?
— Только первое. Я говорил об этом в своих интервью, потому что был уверен, что наши победят. Эта уверенность базировалась на объективных факторах — на подготовке, на комплектовании состава. В команде такие опытные мастера, как Гранкин, Михайлов. Они вынесли на себе основную нагрузку, тянули команду за собой, как локомотив. И та молодежь, которая влилась и уже заявила о себе не на один год — это Волков, Клюка.

Команда во время подготовки прошла нелегкий, тернистый путь. Она много работала, сталкивалась с трудностями, были поражения в турнирах, была критика. Но Сергей Константинович Шляпников говорил — надо потерпеть и результат придет. И я был с ним полностью в этом согласен. А результат — мы все видим. У нас очень сбалансированная команда — по возрасту, по амплуа. Эту команду ждет большое будущее.

Мы показали всей Европе, что волейбольная Россия на правильном пути. Как говорил Маяковский: смотрите, завидуйте!

— Пять матчей было выиграно с общим счетом 15:0, а вот финал дался тяжело. Не расслабили команду такие победы?
— Ничуть. Финал — это всегда особенный матч. Ответственность удваивается и утраивается, и она ложится на ребят огромным грузом. А ведь у нас в составе много молодых волейболистов. После этой победы ребята еще окрепнут, еще больше поверят в себя.

«ГЛАВНАЯ ТЯГОВАЯ СИЛА ЭТОЙ СБОРНОЙ — МИХАЙЛОВ И ГРАНКИН»

— Но и немцы создали нам проблемы с приемом. Во второй партии их преимущество доходило до «-9». Было тревожно.
— Есть еще места, над которыми надо работать. И мы этого не скрываем. Тот же прием. И мы обязаны этому элементу уделять повышенное внимание.

Сергей Константинович, как главный тренер, должен довести до нас, руководителей клубов, чтобы мы со своими кандидатами в сборную в клубах работали над всеми узкими местами.

— Что случилось в пятой партии, как удалось переломить?
— Немцы на минуту расслабились, а наши собрались из последних сил. Знаете, это, как машина, которая едет быстро, а потом вдруг водитель сбрасывает скорость и вот в эту нишу мы здорово попали. И обогнали немцев — стали ведущими, а они ведомыми.

— Кто-то скажет, что с соперниками нашим повезло — Бельгия в полуфинале, правда она обыграла Италию. Да и немцев, несмотря на их грозную силу, надо бы обыгрывать. Что ответите на эти разговоры?
— Отметаю подобные разговоры напрочь. Сейчас волейбол везде популярен в Европе, он нашел свое законное рейтинговое место. Поэтому команды типа Бельгии и Словении, которые еще лет пять назад не очень воспринимались всерьез, сейчас самые серьезные соперники.

— Кого для себя открыли — Дмитрия Волкова?
— Дима блестяще сыграл. Клюка — то же самое. Хотя у него там травма была. Хорошие ребята, что тут еще можно сказать.

— Титул MVP чемпионата отдали Михайлову. Волков с Гранкиным попали в символическую сборную турнира.
— Михайлов заслужил MVP. Смотрите, как он тянул за собой команду. Главная тяговая сила этой сборной — Михайлов и Гранкин. Это те люди, которые вели за собой сборную, во многом сделали эту победу. Я им аплодирую.
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