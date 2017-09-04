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«ПЕРЕД ЧЕ ГОВОРИЛ, ЧТО НАШИ ПОБЕДЯТ»

— Какое место отводили этой команде перед чемпионатом?

— Только первое. Я говорил об этом в своих интервью, потому что был уверен, что наши победят. Эта уверенность базировалась на объективных факторах — на подготовке, на комплектовании состава. В команде такие опытные мастера, как Гранкин, Михайлов. Они вынесли на себе основную нагрузку, тянули команду за собой, как локомотив. И та молодежь, которая влилась и уже заявила о себе не на один год — это Волков, Клюка.

Команда во время подготовки прошла нелегкий, тернистый путь. Она много работала, сталкивалась с трудностями, были поражения в турнирах, была критика. Но Сергей Константинович Шляпников говорил — надо потерпеть и результат придет. И я был с ним полностью в этом согласен. А результат — мы все видим. У нас очень сбалансированная команда — по возрасту, по амплуа. Эту команду ждет большое будущее.

Мы показали всей Европе, что волейбольная Россия на правильном пути. Как говорил Маяковский: смотрите, завидуйте!

— Пять матчей было выиграно с общим счетом 15:0, а вот финал дался тяжело. Не расслабили команду такие победы?

— Ничуть. Финал — это всегда особенный матч. Ответственность удваивается и утраивается, и она ложится на ребят огромным грузом. А ведь у нас в составе много молодых волейболистов. После этой победы ребята еще окрепнут, еще больше поверят в себя.

«ГЛАВНАЯ ТЯГОВАЯ СИЛА ЭТОЙ СБОРНОЙ — МИХАЙЛОВ И ГРАНКИН»

— Но и немцы создали нам проблемы с приемом. Во второй партии их преимущество доходило до «-9». Было тревожно.

— Есть еще места, над которыми надо работать. И мы этого не скрываем. Тот же прием. И мы обязаны этому элементу уделять повышенное внимание.

Сергей Константинович, как главный тренер, должен довести до нас, руководителей клубов, чтобы мы со своими кандидатами в сборную в клубах работали над всеми узкими местами.

— Что случилось в пятой партии, как удалось переломить?

— Немцы на минуту расслабились, а наши собрались из последних сил. Знаете, это, как машина, которая едет быстро, а потом вдруг водитель сбрасывает скорость и вот в эту нишу мы здорово попали. И обогнали немцев — стали ведущими, а они ведомыми.

— Кто-то скажет, что с соперниками нашим повезло — Бельгия в полуфинале, правда она обыграла Италию. Да и немцев, несмотря на их грозную силу, надо бы обыгрывать. Что ответите на эти разговоры?

— Отметаю подобные разговоры напрочь. Сейчас волейбол везде популярен в Европе, он нашел свое законное рейтинговое место. Поэтому команды типа Бельгии и Словении, которые еще лет пять назад не очень воспринимались всерьез, сейчас самые серьезные соперники.

— Кого для себя открыли — Дмитрия Волкова?

— Дима блестяще сыграл. Клюка — то же самое. Хотя у него там травма была. Хорошие ребята, что тут еще можно сказать.

— Титул MVP чемпионата отдали Михайлову. Волков с Гранкиным попали в символическую сборную турнира.

— Михайлов заслужил MVP. Смотрите, как он тянул за собой команду. Главная тяговая сила этой сборной — Михайлов и Гранкин. Это те люди, которые вели за собой сборную, во многом сделали эту победу. Я им аплодирую.