Хтей: Игроки будут вспоминать этот финал всю жизнь

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Мужская сборная России по волейболу триумфально завершила чемпионат Европы — 2017. В финале континентального первенства, которое прошло в Польше, национальная команда Сергея Шляпникова в невероятном по накалу матче в пяти сетах оказались сильнее Германии — 3−2.

В интервью «Газете.Ru» олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной России на Играх — 2012 в Лондоне Тарас Хтей, наблюдавший за финальным поединком с трибун, рассказал об ажиотаже на турнире в Польше и эмоциях от российской победы.

— Какие впечатления у вас были после того, как завершился финальный матч?

— Победа сборной России над Германией стала большим успехом для всей страны! Мы очень долго ждали этого золота. Чемпионат Европы — это невероятно значимый титул.

Хочу поздравить руководство федерации, главного тренера сборной России Сергея Шляпникова и игроков национальной команды с этим успехом.

Во время финального матча я сидел на трибунах стадиона, где проходила игра. Хочу отметить, что ажиотаж на матче был просто сумасшедший. «Арена Краков» была забита полностью, на игре было много болельщиков из России, а накал борьбы и напряжение были невероятно высокими.

— Сборная России победила всех своих соперников до матча с Германией с общим счетом 15−0. Не было какой-то уверенности, что в финале все будет так же легко?

— Мы всегда верим в сборную России до конца. Однако не стоит перед решающим матчем обращать внимание на то, кто сколько сетов выиграл, а сколько проиграл. Это финал, такие матчи — уже отдельная история. И к ним нужно подходить совсем по-другому.

С другой стороны, нужно отдать должное диагональному немецкой команды Дьерду Гроцеру. Этот человек повел за собой сборной Германии и подарил тем самым большой праздник волейбола болельщикам.

Да и игроки, которые принимали участие в этом поединке, наверняка, будут вспоминать его всю жизнь. Ведь победить при счете 15:13 в решающей партии — это такой кайф!

Хочется сказать, что финал состоялся и получился. Очень рад, что он завершился в нашу пользу. Особенно хочется поздравить тех людей, которые приехали в Польшу поддержать сборную России.

— Самым ценным игроком турнира признан диагональный Максим Михайлов. Согласны с этим решением организаторов?

— Безусловно. Максим заслуживает самой высокой похвалы. Этот игрок прекрасно себя проявил на чемпионате Европы, был настоящим лидером сборной России. По моему мнению, он действительно самый ценный игрок турнира.

Также хотелось бы отметить связующего Сергея Гранкина, который выглядел очень достойно. Кроме того, отлично сыграл доигровщик Дмитрий Волков. Этот молодой спортсмен хорошо заявил о себе. Надеюсь, он теперь не будет строить себе лишних иллюзий, а продолжит работать над своей игрой и останется одним из лидеров команды.

Да и вообще все ребята, безусловно, заслуживают высоких похвал. Ведь самое важное, чтобы на площадке была команда, а не какие-то отдельные личности. И чемпионат Европы показал, насколько четко и грамотно работает весь коллектив у сборной России. Просто приятно смотреть на это.

— Сергей Шляпников, который возглавил сборную в этом году, сразу же добился победы на первом для себя чемпионате Европы. Как оцените работу специалиста?

— Честно говоря, оценивать работу Шляпникова — не моя привилегия, пусть лучше это сделает общественность. Однако я могу точно сказать, что результат здесь налицо.

Человек пришел и сделал сборную чемпионом Европы. Это пять баллов. Очень рад за этого специалиста.

Как раз сейчас летел с Шляпниковым в самолете и успел поговорить с ним о матче. Видно, что у него у груди до сих пор кипят и бурлят воспоминания о победе. Будем надеяться, что он продолжить радовать нас успехами. Я его поддерживаю во всем и желаю ему удачи.