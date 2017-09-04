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4 сентября 2017, 13:06 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистка Гамова исключила возможность своего участия в Олимпиаде-2020 в Токио

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Двукратная чемпионка мира по волейболу россиянка Екатерина Гамова заявила, что точно не выступит на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Гамова завершила карьеру весной 2016 года. В составе сборной России волейболистка дважды становилась чемпионкой мира и Европы, а также дважды завоевывала серебро Олимпийских игр. Также она 11 раз выигрывала чемпионат России, становилась победительницей Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

«Нет, этого шанса нет (что выступлю на Играх-2020 в Токио). Я никогда не хотела быть тренером, сейчас я не рассматриваю эту работу. Мне не хочется возвращаться туда, откуда я только вышла. То, чем я занимаюсь сейчас, мне очень нравится. У меня есть достаточно времени, которое я могу уделять семье, но при этом и заниматься с молодыми спортсменами», — сказала Гамова журналистам на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В понедельник Гамова в МИА «Россия сегодня» презентовала свою биографическую книгу.
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