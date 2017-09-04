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4 сентября 2017, 13:03 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Медведев поздравил российских волейболистов с победой на чемпионате Европы

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российскую сборную по волейболу с победой на чемпионате Европы.

Этот турнир складывался таким образом как будто все высшие волейбольные силы желали победы именно России. Ждали мы в четвертьфинале Польшу а она туда не попала проиграв словенцам. Думали что в полуфинале будут итальянцы но они вылетели от рук бельгийцев. В финале четко вырисовывалась Сербия однако ее неожиданно переиграли немцы. Увеличить
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© AFP 2017

«Поздравляю российскую сборную по волейболу с победой на чемпионате Европы! Наши спортсмены снова продемонстрировали силу и мастерство в нелегкой спортивной борьбе. Успехов и дальнейших побед!» — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Россияне в финале турнира в Кракове в воскресенье победили команду Германии 3−2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13) и во второй раз стали чемпионами Европы.

В плей-офф турнира в Польше россияне в четвертьфинале обыграли сборную Словении (3−0), а в полуфинале оказались сильнее команды Бельгии (3−0). Ранее российские волейболисты побеждали на чемпионате Европы однажды — в 2013 году, сборная СССР становилась лучшей в Европе 12 раз.
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