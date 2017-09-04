Медведев поздравил российских волейболистов с победой на чемпионате Европы
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российскую сборную по волейболу с победой на чемпионате Европы.
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«Поздравляю российскую сборную по волейболу с победой на чемпионате Европы! Наши спортсмены снова продемонстрировали силу и мастерство в нелегкой спортивной борьбе. Успехов и дальнейших побед!» — написал он в соцсети «ВКонтакте».
Россияне в финале турнира в Кракове в воскресенье победили команду Германии 3−2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13) и во второй раз стали чемпионами Европы.
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