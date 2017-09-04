Бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова представила биографическую книгу

Книга под названием «Game over» вышла в издательстве «Экспо» тиражом четыре тысячи экземпляров.

«Это книга обо мне, различных ситуациях в моей жизни, о победах, также там есть место и драматическим ситуациям. Она для всех, каждый там найдет что-то интересное про меня, мою жизнь и карьеру, — рассказала Гамова. — Было очень много фотографий на обложку, очень долго выбирали и остановились на фотографии с довольно печальной для нашей сборной Олимпиады-2012 (российские волейболистки уступили сборной Бразилии в четвертьфинале со счетом 2−3 — прим. ТАСС). Надеюсь, что у нашей команды будет еще много побед, в том числе и на Играх».

«Это для меня большая ответственность, я никогда не планировала писать книгу, издательство вышло на меня и фактически уговорило. Написание книги давалось тяжело, некоторые моменты не хотелось доставать из памяти, но думаю, у нас все получилось. Какую-то победу не хочу выделять, я помню их все, они мне все дороги, также помню и поражения. Я не имею писательского опыта, но первую главу про маму написала сама, от души», — добавила Гамова.

По словам волейболистки, название книги выбиралось очень долго. «Мучались с названием, много думали, много вариантов отмели. Я подключала даже издательство, они предлагали “Легенда № 11”, но я этот вариант отмела сразу. Название удачное, я считаю, это мое прозвище на международной арене», — рассказала Гамова.

«Перевод книги на английский пока не планируется, но многие фанаты пишут, что хотели бы почитать. Также можно перевести на турецкий (Гамова провела один сезон в турецком “Фенербахче”)», — добавила она.

«Я нисколько не скучаю по волейболу»

Гамова завершила карьеру весной 2016 года. «В моей жизни стало меньше спорта, но я нисколько не скучаю по волейболу, иногда муж предлагает с ним поиграть, но я не держала мяч в руках уже больше года. Был опыт комментирования, но я не буду продолжать в этом направлении, жизнь такая прекрасная и безграничная, у меня сейчас много свободного времени, поэтому я найду хорошее для себя занятие. В 2016 году я встала на горные лыжи, что нельзя мне было делать во время карьеры», — отметила она.

«Я сейчас смело заберу свои слова обратно о том, что готова обменять все свои победы на олимпийское золото», — добавила бывшая волейболистка.

«В Токио меня увидеть шансов нет, ни в качестве спортсменки, ни в качестве тренера тоже, если только в качестве болельщика. Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь, Не хочу возвращаться туда, откуда только ушла», — заключила Гамова.

Гамова выступала за российские клубы «Метар», «Уралтрансбанк», «Уралочка», подмосковное «Динамо», московское «Динамо», турецкий «Фенербахче» и казанское «Динамо». За свою карьеру она 11 раз побеждала в чемпионатах страны. Является четырехкратной обладательницей Кубка России. В составе «Фенербахче» стала чемпионкой Турции, обладательницей Кубка и Суперкубка страны.

В составе казанского «Динамо» Гамова пять раз становилась чемпионкой России, победительницей Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В составе сборной России становилась двукратной чемпионкой мира и Европы, двукратным серебряным призером Олимпийских игр.