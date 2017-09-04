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4 сентября 2017, 10:30 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Мужская сборная России прилетит в Москву с ЧЕ 4 сентября в 19:40

Мужская сборная России по волейболу, ставшая победителем чемпионата Европы 2017 года в Польше, прилетит в Москву вечером 4 сентября.

Этот турнир складывался таким образом как будто все высшие волейбольные силы желали победы именно России. Ждали мы в четвертьфинале Польшу а она туда не попала проиграв словенцам. Думали что в полуфинале будут итальянцы но они вылетели от рук бельгийцев. В финале четко вырисовывалась Сербия однако ее неожиданно переиграли немцы. Увеличить
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© AFP 2017

В финале соревнований подопечные Сергея Шляпникова в пяти партиях одолели команду Германии со счётом 3:2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).

«Мужская сборная России возвращается в Москву после триумфальной победы на чемпионате Европы 4 сентября в 19:40 в аэропорт Шереметьево», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.
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