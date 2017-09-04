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4 сентября 2017, 9:44 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Стали известны все участники полуфинального этапа Кубка России

3 сентября завершился предварительный этап Кубка России и стали известны все участники полуфинальной стадии турнира.

Из каждой группы в полуфинальный этап вышли по две команды, а также борьбу за трофей продолжит лучшая третья команда — «Зенит» (Санкт-Петербург).

В полуфинальном этапе Кубка России сыграют: «Зенит-Казань», «Локомотив», «ФАКЕЛ», «Динамо» (Москва), «НОВА», «Белогорье», «Дагестан», «Кузбасс», «Урал», «Динамо-ЛО», «Югра-Самотлор», «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Енисей».

Из этих команд будет определён хозяин «Финала четырёх». Этот коллектив пропустит полуфинальный этап.
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