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4 сентября 2017, 9:28 | Игровые: Волейбол | Газета.Ру

«Россия вырвала победу на характере»

Мужская сборная России по волейболу триумфально выиграла чемпионат Европы. В финале континентального первенства команда Сергея Шляпникова в невероятном по накалу матче в пяти сетах оказались сильнее Германии — 3−2.

Этот турнир складывался таким образом как будто все высшие волейбольные силы желали победы именно России. Ждали мы в четвертьфинале Польшу а она туда не попала проиграв словенцам. Думали что в полуфинале будут итальянцы но они вылетели от рук бельгийцев. В финале четко вырисовывалась Сербия однако ее неожиданно переиграли немцы. Увеличить
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Сборная России по волейболу была явным фаворитом финала чемпионата Европы по волейболу — до этого матча на проходящем в Польше турнире наши спортсмены не проиграли ни одной партии, одержав победы в первых пяти встречах с общим счетом 15−0.

Добавил немало уверенности в предстоящем успехе команды Сергея Шляпникова и его коллега из сборной Бельгии, которую россияне разгромили в полуфинале. Наставник проигравшего коллектива Витал Хейнен назвал России лучшей командой чемпионата Европы.

Однако на деле все оказалось не так просто. Россияне уверенно взяли первую партию — 25:19, но затем неожиданно уступили, впервые на турнире отдав сет — 20:25.

Больше всего очков своей сборной приносил лидер немцев Георг Гроцер, который впоследствии окажется самым результативным игроком поединка.

Третий сет вновь остался за Россией — 25:22, однако в четвертой партии соперник так разыгрался, что дал набрать коллективу Шляпникова лишь 17 очков. Все решалось на тай-брейке.

На решающем отрезке игры фавориты матча начали неожиданно уступать, но вскоре завладели преимуществом. И в итоге сборная России победила с разницей всего в два очка — 15:13, впервые за четыре года став чемпионом Европы.

Решающее очков нашей команде принес диагональный Максим Михайлов.

Чуть позже — при подведении итогов — именно Михайлова признают самым ценным игроков турнира. Также в символическую сборную турнира попали еще двое россиян — связующий Сергей Гранкин и доигровщик Дмитрий Волков.

Бронзовые медали турнира достались сборной Сербии, которая в пяти партиях оказались сильнее своих соперников из Бельгии — 3−2 (25:17, 22:25, 19:25, 25:22, 15:12).

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников после победы отметил, что верил в успех своей команды.

«Это был тяжелый финальный матч, но это финал чемпионата Европы, и эта игра не могла быть легкой. Мы очень хорошо начали, но вскоре Германия сумела прибавить.

Я знал, что здесь может случиться абсолютно все, ведь мы боролись за золотую медаль. Поэтому, даже когда Германия вела 5:2 на тай-брейке, я все еще верил в нашу победу, и об этом сказал своим игрокам, — цитирует Шляпникова официальный сайт турнира.

В свою очередь признанный самым ценным игроком чемпионата Европы Михайлов отметил ценность победы россиян на чемпионате.

«Это потрясающий результат, тем более что мы не выигрывали золотые медали в течение долгого времени. Это придает победе еще большую ценность. Эта победа прибавит нам еще большую уверенность.
Победа — это победа, и теперь мы можем праздновать титул чемпионов Европы. Мы показали, что сборная России — сильная команда», — заявил Михайлов.

Главный тренер сборной Германии Андреа Джани рассказал, что в некоторых моментах матча в головах игроков уже были мысли о чемпионстве.

«Сегодня мы провели невероятный матч. В наших головах была победа, но в итоге мы проиграли два очка. Это волейбол!

У нас отличная команда. В этом турнире Россия выиграла все свои предыдущие матчи со счетом 3−0, но сегодня им этого не удалось. Я могу с удовольствием сказать, что люблю своих игроков, потому что они играли сосредоточенно и энергично, — отметил Джани.

В то же время доигровщик сборной Германии Денис Калиберда не скрывал разочарования от упущенного золота.

«После этого матча я чувствую себя каким-то потерянным. Думаю, что был бы счастлив, если бы у меня на шее сейчас была золотая медаль, поскольку у нас был реальный шанс победить. Второе место — тоже хороший результат для нас, ведь мы сражались, и каждый старался сделать все возможное.

Я счастлив, но это чувство горькой сладости от того, что мы были так близки к победе, а в конечном итоге уступили. Перед началом турнира назвал бы второе место хорошим результатом, так что все в порядке, — заявил игрок.

Чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне волейболист Александр Волков отметил командную игру сборной России.

«Очень, очень напряженная игра получилась! Сборная Германии боролась до конца, интереснейший финал получился, красивый. Все-таки встречались две команды, дошедшие до этого матча без поражений. В нашей команде все ребята играли, победили всей командой. Я очень рад за сборную России, поздравляю всю команду с этим золотом! Они большие молодцы, в концовке вырвали победу на характере», — цитирует Волкова «Р-Спорт».
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