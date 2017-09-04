«Россия вырвала победу на характере»
Мужская сборная России по волейболу триумфально выиграла чемпионат Европы. В финале континентального первенства команда Сергея Шляпникова в невероятном по накалу матче в пяти сетах оказались сильнее Германии — 3−2.
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Сборная России по волейболу была явным фаворитом финала чемпионата Европы по волейболу — до этого матча на проходящем в Польше турнире наши спортсмены не проиграли ни одной партии, одержав победы в первых пяти встречах с общим счетом 15−0.
Добавил немало уверенности в предстоящем успехе команды Сергея Шляпникова и его коллега из сборной Бельгии, которую россияне разгромили в полуфинале. Наставник проигравшего коллектива Витал Хейнен назвал России лучшей командой чемпионата Европы.
Однако на деле все оказалось не так просто. Россияне уверенно взяли первую партию — 25:19, но затем неожиданно уступили, впервые на турнире отдав сет — 20:25.
Больше всего очков своей сборной приносил лидер немцев Георг Гроцер, который впоследствии окажется самым результативным игроком поединка.
Третий сет вновь остался за Россией — 25:22, однако в четвертой партии соперник так разыгрался, что дал набрать коллективу Шляпникова лишь 17 очков. Все решалось на
На решающем отрезке игры фавориты матча начали неожиданно уступать, но вскоре завладели преимуществом. И в итоге сборная России победила с разницей всего в два очка — 15:13, впервые за четыре года став чемпионом Европы.
Решающее очков нашей команде принес диагональный Максим Михайлов.
Чуть позже — при подведении итогов — именно Михайлова признают самым ценным игроков турнира. Также в символическую сборную турнира попали еще двое россиян — связующий Сергей Гранкин и доигровщик Дмитрий Волков.
Бронзовые медали турнира достались сборной Сербии, которая в пяти партиях оказались сильнее своих соперников из Бельгии — 3−2 (25:17, 22:25, 19:25, 25:22, 15:12).
Главный тренер сборной России Сергей Шляпников после победы отметил, что верил в успех своей команды.
«Это был тяжелый финальный матч, но это финал чемпионата Европы, и эта игра не могла быть легкой. Мы очень хорошо начали, но вскоре Германия сумела прибавить.
Я знал, что здесь может случиться абсолютно все, ведь мы боролись за золотую медаль. Поэтому, даже когда Германия вела 5:2 на
В свою очередь признанный самым ценным игроком чемпионата Европы Михайлов отметил ценность победы россиян на чемпионате.
«Это потрясающий результат, тем более что мы не выигрывали золотые медали в течение долгого времени. Это придает победе еще большую ценность. Эта победа прибавит нам еще большую уверенность.
Победа — это победа, и теперь мы можем праздновать титул чемпионов Европы. Мы показали, что сборная России — сильная команда», — заявил Михайлов.
Главный тренер сборной Германии Андреа Джани рассказал, что в некоторых моментах матча в головах игроков уже были мысли о чемпионстве.
«Сегодня мы провели невероятный матч. В наших головах была победа, но в итоге мы проиграли два очка. Это волейбол!
У нас отличная команда. В этом турнире Россия выиграла все свои предыдущие матчи со счетом 3−0, но сегодня им этого не удалось. Я могу с удовольствием сказать, что люблю своих игроков, потому что они играли сосредоточенно и энергично, — отметил Джани.
В то же время доигровщик сборной Германии Денис Калиберда не скрывал разочарования от упущенного золота.
«После этого матча я чувствую себя
Я счастлив, но это чувство горькой сладости от того, что мы были так близки к победе, а в конечном итоге уступили. Перед началом турнира назвал бы второе место хорошим результатом, так что все в порядке, — заявил игрок.
Чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне волейболист Александр Волков отметил командную игру сборной России.
«Очень, очень напряженная игра получилась! Сборная Германии боролась до конца, интереснейший финал получился, красивый.
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