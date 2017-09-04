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4 сентября 2017, 8:18 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Тренер сборной Германии: Команда потрясающе играла в финале ЧЕ по волейболу против россиян

ТАСС, 4 сентября. Немецкие волейболисты великолепно действовали в финальном матче чемпионата Европы против сборной России, и их поражение (2−3) сродни победе. Такое мнение пресс-службе Европейской конфедерации волейбола (CEV) высказал главный тренер сборной Германии Андреа Джани.

Этот турнир складывался таким образом как будто все высшие волейбольные силы желали победы именно России. Ждали мы в четвертьфинале Польшу а она туда не попала проиграв словенцам. Думали что в полуфинале будут итальянцы но они вылетели от рук бельгийцев. В финале четко вырисовывалась Сербия однако ее неожиданно переиграли немцы. Увеличить
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© AFP 2017

Немецкая команда стала единственной на турнире, сумевшей взять у россиян две партии — все предыдущие матчи подопечные Сергея Шляпникова выиграли с сухим счетом. Судьбу золота решил тай-брейк, в концовке которого россияне вырвали победу.

«Мы провели невероятный матч, для нас это победа, но мы проиграли два очка. Это волейбол! У нас отличная команда. На этом турнире Россия выиграла все свои предыдущие матчи со счетом 3−0, но сегодня она это сделать не смогла», — подчеркнул Джани.

«Я могу с удовольствием сказать, что люблю своих игроков, потому что они ни разу не потеряли концентрации, играли очень мощно и энергично. Вчера мы провели пять партий (победив также на тай-брейке в полуфинале сербов — прим. ТАСС). У нас почти не было времени на отдых перед финалом, но сегодня моя команда все время прыгала, бегала и была невероятно заряжена на борьбу», — добавил он.

Сборная Германии впервые в истории играла в финале континентального первенства.

Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд проходил в Польше с 24 августа по 3 сентября.
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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по волейболу в финале чемпионата Европы на тай-брейке обыграла команду Германии и во второй раз в своей истории стала победителем континентального первенства, повторив успех 2013 года.
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