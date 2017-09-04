Фундамент к Токио-2020: российские волейболисты стали чемпионами Европы

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Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды. На турнире в Польше сборная представляла собой сплав молодости и опыта: компанию олимпийским чемпионам 2012 года Максиму Михайлову, Юрию Бережко, Александру Бутько и Сергею Гранкину составили молодые волейболисты Ильяс Куркаев, Егор Феоктистов, Валентин Голубев, Илья Власов и Дмитрий Волков.

До финальной игры сборная России одержала пять побед, не отдав соперникам ни одного сета. С сухим счетом были обыграны болгары, испанцы, бельгийцы и дважды — словенцы. В решающей встрече немцам удалось навязать россиянам борьбу благодаря слаженной игре в защите, ударному первому темпу и подаче своего лидера Георге Грозера. Логичным исходом матча стал тай-брейк, где сильнее оказались российские волейболисты.

Как отметил в беседе с ТАСС глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко, успех на чемпионате Европы поспособствует становлению национальной команды.

«Наша сборная провела и выдержала тяжелую игру. У нас новая команда, которая одержала свою первую большую победу. Вытерпела непростой финальный матч и смогла победить — это очень важно», — сказал он.

Команда строится к Олимпиаде в Токио

Для главного тренера команды Сергея Шляпникова, который в феврале сменил на этом посту триумфатора Олимпиады-2012 Владимира Алекно, победа на чемпионате Европы стала первым крупным успехом в данной должности.

По словам специалиста, он ожидал серьезного сопротивления в финале от команды Германии, но верил в своих подопечных до конца. «Это был тяжелый матч, но это финал чемпионата Европы, поэтому игра не могла быть легкой, — сказал после матча Шляпников. — Я понимал, что по ходу встречи события могли повернуться в любую сторону, ведь это была игра за золотую медаль. Поэтому, даже когда Германия вела 5:2 на тай-брейке, я все еще верил в нашу победу, и я сказал об этом своим игрокам».

Национальная команда под руководством Шляпникова имеет неплохие перспективы для успешного выступления на Олимпийских играх 2020 года в Токио, считает главный тренер московского «Динамо» и бывший наставник женской сборной страны Юрий Маричев.

«У команды во главе со Шляпниковым видны неплохие перспективы уже в свете Олимпийских игр 2020 года. Думаю, что Сергей сможет использовать потенциал команды, и к Токио у нас будет очень хорошая сборная», — отметил он.

Директорат чемпионата Европы по окончании финала объявил о том, что диагональный сборной России Михайлов стал самым ценным игроком турнира. Его партнеры по команде связующий Гранкин и доигровщик Волков попали в символическую сборную континентального первенства.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2019 году, турнир примут четыре страны: Франция, Бельгия, Нидерланды и Словения.