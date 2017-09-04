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4 сентября 2017, 7:56 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Маричев: Успех на ЧЕ показал хорошие перспективы сборной России по волейболу на ОИ-2020

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Мужская сборная России по волейболу, ставшая чемпионом Европы 2017 года, имеет неплохие перспективы для успешного выступления на Олимпийских играх 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер московского «Динамо» и бывший тренер женской сборной страны Юрий Маричев.

Этот турнир складывался таким образом как будто все высшие волейбольные силы желали победы именно России. Ждали мы в четвертьфинале Польшу а она туда не попала проиграв словенцам. Думали что в полуфинале будут итальянцы но они вылетели от рук бельгийцев. В финале четко вырисовывалась Сербия однако ее неожиданно переиграли немцы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

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© AFP 2017

В ночь на понедельник российская команда в финале чемпионата Европы обыграла команду Германии со счетом 3−2.

«Очень рад за [Сергея] Шляпникова (главного тренера команды — прим. ТАСС), у него получилось то, что он задумал. Это мой товарищ и друг, за которого я очень сильно переживал. Хотелось бы отметить и молодых ребят, очень перспективных, с которыми можно выстраивать отличную команду. Также хочу поздравить Всероссийскую федерацию волейбола с этим успехом», — заявил Маричев.

«У команды во главе со Шляпниковым видны неплохие перспективы уже в свете Олимпийских игр 2020 года. Думаю, что Сергей сможет использовать потенциал команды и к Токио у нас будет очень хорошая сборная», — добавил он.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.
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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по волейболу в финале чемпионата Европы на тай-брейке обыграла команду Германии и во второй раз в своей истории стала победителем континентального первенства, повторив успех 2013 года.
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