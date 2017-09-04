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4 сентября 2017, 7:55 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Тренер сборной России: Финал ЧЕ по волейболу против немцев получился очень тяжелым

ТАСС, 4 сентября. Финальный матч чемпионата Европы в польском Кракове против сборной Германии очень непросто сложился для российских волейболистов. Об этом сообщил главный тренер сборной России Сергей Шляпников, которого цитирует пресс-служба Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Этот турнир складывался таким образом как будто все высшие волейбольные силы желали победы именно России. Ждали мы в четвертьфинале Польшу а она туда не попала проиграв словенцам. Думали что в полуфинале будут итальянцы но они вылетели от рук бельгийцев. В финале четко вырисовывалась Сербия однако ее неожиданно переиграли немцы. Увеличить
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© AFP 2017

Сборная России победила команду Германии в финале турнира на тай-брейке и второй раз в истории стала чемпионом Европы. Немецкие волейболисты дважды отыгрывались по партиям по ходу матча, а на тай-брейке даже вели в счете три очка.

«Это был тяжелый матч, но это финал чемпионата Европы, поэтому игра не могла быть легкой. Мы начали матч очень хорошо, однако вскоре немцы прибавили. Я понимал, что по ходу встречи события могли повернуться в любую сторону, ведь это была игра за золотую медаль. Поэтому, даже когда Германия вела 5:2 на тай-брейке, я все еще верил в нашу победу, и я сказал об этом своим игрокам», — сообщил Шляпников.

Он возглавил национальную команду в феврале 2017 года, сменив на этом посту Владимира Алекно.
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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по волейболу в финале чемпионата Европы на тай-брейке обыграла команду Германии и во второй раз в своей истории стала победителем континентального первенства, повторив успех 2013 года.
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