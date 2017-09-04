Тренер сборной России: Финал ЧЕ по волейболу против немцев получился очень тяжелым
ТАСС, 4 сентября. Финальный матч чемпионата Европы в польском Кракове против сборной Германии очень непросто сложился для российских волейболистов. Об этом сообщил главный тренер сборной России Сергей Шляпников, которого цитирует
пресс-служба Европейской конфедерации волейбола (CEV).
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Видимо, что-то случилось...
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Сборная России победила команду Германии в финале турнира на
«Это был тяжелый матч, но это финал чемпионата Европы, поэтому игра не могла быть легкой. Мы начали матч очень хорошо, однако вскоре немцы прибавили. Я понимал, что по ходу встречи события могли повернуться в любую сторону, ведь это была игра за золотую медаль. Поэтому, даже когда Германия вела 5:2 на
Он возглавил национальную команду в феврале 2017 года, сменив на этом посту Владимира Алекно.
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