Золото, которого Россия чуть не испугалась
Сборная России второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы.
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Видимо, что-то случилось...
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
РОССИЯ — ГЕРМАНИЯ — 3:2 (25:19,20:25,25:20,17:25,15:13).
Этот турнир складывался таким образом, как будто все высшие волейбольные силы желали победы именно России. Ждали мы в четвертьфинале Польшу, а она туда не попала, проиграв словенцам. Думали, что в полуфинале будут итальянцы, но они вылетели от рук бельгийцев. В финале четко вырисовывалась Сербия, однако ее неожиданно переиграли немцы. Французы, напомним, вылетели еще в первом раунде
Да, обстоятельства действительно складывались в нашу сторону. Но такими шансами нужно еще уметь воспользоваться. Потерять голову, раньше времени поверив в успех, очень просто. Мы уже радовались, когда в финале чемпионата Европы-2007 соперником России стала скромная Испания. А можно еще испугаться того, что журавль прямо с неба сам летит к тебе в руки.
НЕМЦАМ БЫЛО НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ
Первые пять матчей на турнире наша команда провела безукоризненно. Вне всяких сомнений, огромная заслуга в этом принадлежит главному тренеру Сергею Шляпникову. Специалист известен своей строгостью и любовью к дисциплине. Для него нет авторитетов. Помню, на финале Мировой лиги в Куритибе он чуть не выгнал одного из игроков с тренировки, когда тот несколько раз провалил тренерское задание. Не всем такой подход по душе, но он дает результат. А это — главное! Шляпников стремится не понравиться спортсменам, а сделать из них победителей.
По части дисциплины и самоотдачи к российской команде не было ни единой претензии. Наша сборная играла от и до даже в те моменты, когда исход поединка был давно решен. Даже опытный 33-летний Юрий Бережко при пятиочковом перевесе отважно бросался на паркет за уходящими мячами, что уж говорить о молодых игроках. У соперников после таких эпизодов руки опускались окончательно. Когда противник сильнее тебя в техническом плане, переиграть его можно, но когда он вместе с этим его игроки готовы разбиться в кровь за ничего не решающее очко — пиши пропало.
Однако на финал россияне явно перенастроилась. Команда вышла закрепощенной, как будто с невидимыми гантелями на ногах.
Немцы в этом сезоне провалились в квалификации на чемпионат мира-2018, не сумели дойти даже до финала третьей группы Мировой лиги, а вот на чемпионате Европы взяли — и выстрелили. Германия впервые в своей истории добралась до матча за золото на чемпионате Европы. В игре с Россией терять ей было совершенно нечего, поэтому немецкая сборная вышла с приподнятым настроением. Ее игроки прекрасно понимали, что следующего такого шанса у них может и не быть, а потому пытались по максимуму получать удовольствие от происходящего. Нашим же в плане психологии было куда тяжелее — у них права на ошибку не было.
ОСТАЛИСЬ В МАТЧЕ ОТ ПОВТОРЕНИЯ РЕКОРДА СОВЕТСКОЙ СБОРНОЙ
Первый сет начинался в привычном для России на этом турнире русле — 7:2. Однако бросалось в глаза, насколько тяжело дается игра нашему главному снайперу Максиму Михайлову. У диагонального совершенно не шла фирменная убийственная подача и категорически не добивались до пола мячи в атаке.
Вторую партию уже немцы начали с блицкрига — и это окончательно зажало наших игроков. Все действия россиян стали откровенно закрепощенными. Наши допускали много невынужденных ошибок, боялись рисковать и брать игру на себя, тогда как немцы продолжали лихачить с открытым забралом. Фортуна любит смельчаков, а посему Германии еще и много везло. Эту партию наши безнадежно проигрывали. Первая пробоина по самолюбию для команды на этом турнире.
Кстати, знаете когда последний раз
МИХАЙЛОВ СОБРАЛСЯ НА
Третий сет был очень важным. Но россияне
А потом были блестящие действия в атаке главной зажигалки команды Дмитрия Волкова и Михайлова, последний понемногу успокоился и начал показывать тот волейбол, который умеет. Партия!
Однако пыл немцев это ничуть не охладило. Четвертый сет начинался так же нервно, как и предыдущий, а потом соперник улетел вперед. Нам не помогали ни замены, ни
В пятой партии все начиналось с чистого листа. Все, что было до этого, не имело никакого значения.
Шляпникову пришлось взять
Сразу после перерыва Клюка успешно отыгрался от блока, а потом на подачу вышел Михайлов — и дважды затруднил прием. 5:5. Вперед россияне вырвались уже на подаче Бутько. Снова забил Михайлов, потом из очень тяжелого положения — Волков, а затем результативный блок поставил Вольвич. 13:10! Нервная концовка, но до победного конца Россия ее
Браво, команда! На зубах вытащить матч, который совершенно не получается, дорогого стоит! Россия во многом сама загнала себя в тяжелое положение, но сумела с достоинством выйти из него. Россияне — чемпионы Европы! И этого уже никто не отнимет. А все остальное — опыт.
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