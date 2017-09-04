Золото, которого Россия чуть не испугалась

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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.

РОССИЯ — ГЕРМАНИЯ — 3:2 (25:19,20:25,25:20,17:25,15:13).

Этот турнир складывался таким образом, как будто все высшие волейбольные силы желали победы именно России. Ждали мы в четвертьфинале Польшу, а она туда не попала, проиграв словенцам. Думали, что в полуфинале будут итальянцы, но они вылетели от рук бельгийцев. В финале четко вырисовывалась Сербия, однако ее неожиданно переиграли немцы. Французы, напомним, вылетели еще в первом раунде плей-офф. Получается, что наша команда на своем золотом пути не встретилась ни с одной из сборных, которые ходили в фаворитах перед началом турнира.

Кто-то может назвать такую победу неполноценной, но это совершенно не так. Разве наша вина, что Польша никак не может собрать своих звездных по отдельности взятых игроков в кучу? Или что Бартош Курек — третий в списке высокооплачиваемых игроков мира — выглядит в сборной совершенно инородным существом? Чья проблема в том, что Иван Зайцев и итальянская федерация не нашли общий язык по вопросу фирмы кроссовок, в которых команде выходить на площадку? Сергей Шляпников должен был дать им в аренду Максима Михайлова, чтобы они одолели грозных бельгийцев?

Да, обстоятельства действительно складывались в нашу сторону. Но такими шансами нужно еще уметь воспользоваться. Потерять голову, раньше времени поверив в успех, очень просто. Мы уже радовались, когда в финале чемпионата Европы-2007 соперником России стала скромная Испания. А можно еще испугаться того, что журавль прямо с неба сам летит к тебе в руки.

НЕМЦАМ БЫЛО НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ

Первые пять матчей на турнире наша команда провела безукоризненно. Вне всяких сомнений, огромная заслуга в этом принадлежит главному тренеру Сергею Шляпникову. Специалист известен своей строгостью и любовью к дисциплине. Для него нет авторитетов. Помню, на финале Мировой лиги в Куритибе он чуть не выгнал одного из игроков с тренировки, когда тот несколько раз провалил тренерское задание. Не всем такой подход по душе, но он дает результат. А это — главное! Шляпников стремится не понравиться спортсменам, а сделать из них победителей.

По части дисциплины и самоотдачи к российской команде не было ни единой претензии. Наша сборная играла от и до даже в те моменты, когда исход поединка был давно решен. Даже опытный 33-летний Юрий Бережко при пятиочковом перевесе отважно бросался на паркет за уходящими мячами, что уж говорить о молодых игроках. У соперников после таких эпизодов руки опускались окончательно. Когда противник сильнее тебя в техническом плане, переиграть его можно, но когда он вместе с этим его игроки готовы разбиться в кровь за ничего не решающее очко — пиши пропало.

Однако на финал россияне явно перенастроилась. Команда вышла закрепощенной, как будто с невидимыми гантелями на ногах.

Немцы в этом сезоне провалились в квалификации на чемпионат мира-2018, не сумели дойти даже до финала третьей группы Мировой лиги, а вот на чемпионате Европы взяли — и выстрелили. Германия впервые в своей истории добралась до матча за золото на чемпионате Европы. В игре с Россией терять ей было совершенно нечего, поэтому немецкая сборная вышла с приподнятым настроением. Ее игроки прекрасно понимали, что следующего такого шанса у них может и не быть, а потому пытались по максимуму получать удовольствие от происходящего. Нашим же в плане психологии было куда тяжелее — у них права на ошибку не было.

ОСТАЛИСЬ В МАТЧЕ ОТ ПОВТОРЕНИЯ РЕКОРДА СОВЕТСКОЙ СБОРНОЙ

Первый сет начинался в привычном для России на этом турнире русле — 7:2. Однако бросалось в глаза, насколько тяжело дается игра нашему главному снайперу Максиму Михайлову. У диагонального совершенно не шла фирменная убийственная подача и категорически не добивались до пола мячи в атаке.

Какое-то время Сергей Гранкин отыгрывался через других игроков, но не сказаться неважная игра лидера на сборной не могла. И уже к середине партии немцы сравняли счет — 14:14. Шляпников выпустил Егора Клюку вместо Бережко. Сет до победы россияне дотянули — концовка была выиграна вчистую — но осадок остался.

Вторую партию уже немцы начали с блицкрига — и это окончательно зажало наших игроков. Все действия россиян стали откровенно закрепощенными. Наши допускали много невынужденных ошибок, боялись рисковать и брать игру на себя, тогда как немцы продолжали лихачить с открытым забралом. Фортуна любит смельчаков, а посему Германии еще и много везло. Эту партию наши безнадежно проигрывали. Первая пробоина по самолюбию для команды на этом турнире.

Кстати, знаете когда последний раз какая-либо сборная выигрывала чемпионат Европы, не проиграв ни одного сета? В… 1951 году. 66 лет назад сборная СССР на предварительном этапе всухую одолела Бельгию и Италию, а в финальном — Болгарию, Францию, Румынию, Югославию и всю ту же Бельгию. Тогда чемпионаты Европы разыгрывались по круговой системе, никакого плей-офф не было. Россияне вплотную подобрались к уникальному достижению, однако вторая партия финала разбила надежды на вечный статистический рекорд. Более того, стало волнительно за куда более принципиальный момент — исход решающего матча.

МИХАЙЛОВ СОБРАЛСЯ НА ТАЙ-БРЕЙК

Третий сет был очень важным. Но россияне по-прежнему играли сумбурно, зажато и исключительно на характере и воле к победе. Примерно так пловцы-стайеры доплывают последние 200 м на «полторашке». При 13:14 вернулся в игру Бережко. Команды так и шли ноздря в ноздрю, пока при счете 22:21 на подачу не вышел Максим Жигалов. Джокер Шляпникова в очередной раз сработал. Эйс!

А потом были блестящие действия в атаке главной зажигалки команды Дмитрия Волкова и Михайлова, последний понемногу успокоился и начал показывать тот волейбол, который умеет. Партия!

Однако пыл немцев это ничуть не охладило. Четвертый сет начинался так же нервно, как и предыдущий, а потом соперник улетел вперед. Нам не помогали ни замены, ни тайм-ауты. 6:9, 9:14, 11:20… Стало понятно — быть тай-брейку.

В пятой партии все начиналось с чистого листа. Все, что было до этого, не имело никакого значения. Тай-брейк — это самая настоящая битва характеров. И началась эта битва для России очень грустно — со счета 2:5.

Шляпникову пришлось взять тайм-аут. Наш главный тренер, внутри которого наверняка все кипело, был невероятно спокоен. Вот она — дисциплина! А ведь для него этот чемпионат Европы был дебютным на посту главного тренера!

Сразу после перерыва Клюка успешно отыгрался от блока, а потом на подачу вышел Михайлов — и дважды затруднил прием. 5:5. Вперед россияне вырвались уже на подаче Бутько. Снова забил Михайлов, потом из очень тяжелого положения — Волков, а затем результативный блок поставил Вольвич. 13:10! Нервная концовка, но до победного конца Россия ее все-таки довела. Два последних мяча на счету Михайлова. Максим, как и полагается лидеру, собрался в самый важный момент.

Браво, команда! На зубах вытащить матч, который совершенно не получается, дорогого стоит! Россия во многом сама загнала себя в тяжелое положение, но сумела с достоинством выйти из него. Россияне — чемпионы Европы! И этого уже никто не отнимет. А все остальное — опыт.

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