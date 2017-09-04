Максим Михайлов признан самым ценным игроком чемпионата Европы по волейболу
ТАСС, 4 сентября. Диагональный сборной России Максим Михайлов назван самым ценным игроком чемпионата Европы по волейболу, который завершился в польском Кракове. Об этом сообщает
пресс-служба Европейской конфедерации волейбола (CEV).
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Сборная России победила команду Германии в финале турнира со счетом 3−2 и второй раз в истории стала чемпионом Европы. В предыдущий раз россияне выигрывали турнир в 2013 году.
В символическую сборную европейского первенства вошли три российских игрока — блокирующий Илья Власов, связующий Сергей Гранкин и доигровщик Дмитрий Волков.
Также в символическую команду попали три немецких волейболиста — доигровщик Денис Калиберда, блокирующий Маркус Бёме и диагональный Георг Грозер, а также блокирующий сборной Сербии Гречко Лисинац и либеро Луи Стейр из Бельгии.
Следующий чемпионат Европы пройдет в 2019 году, турнир примут Франция, Бельгия, Нидерланды и Словения.
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