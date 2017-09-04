Максим Михайлов признан самым ценным игроком чемпионата Европы по волейболу

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Сборная России победила команду Германии в финале турнира со счетом 3−2 и второй раз в истории стала чемпионом Европы. В предыдущий раз россияне выигрывали турнир в 2013 году.

В символическую сборную европейского первенства вошли три российских игрока — блокирующий Илья Власов, связующий Сергей Гранкин и доигровщик Дмитрий Волков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/EuroVolleyM?src=hash">#EuroVolleyM</a> MVP: Maxim Mikhailov (RUS) <a href="https://t.co/U8RXn0yvfj">pic.twitter.com/U8RXn0yvfj</a></p>— EuroVolley (@CEVEuroVolley) <a href="https://twitter.com/CEVEuroVolley/status/904461947785105408">3 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Также в символическую команду попали три немецких волейболиста — доигровщик Денис Калиберда, блокирующий Маркус Бёме и диагональный Георг Грозер, а также блокирующий сборной Сербии Гречко Лисинац и либеро Луи Стейр из Бельгии.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2019 году, турнир примут Франция, Бельгия, Нидерланды и Словения.