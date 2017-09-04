Россия: проверка на прочность в Японии

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Всемирный кубок чемпионов сильно напоминает футбольный Кубок конфедераций. Турнир проходит тоже раз в четыре года и тоже за год до чемпионата мира. Правда, с этого розыгрыша организаторы решили приглашать не действующих чемпионов континентов, а лидеров континентальных рейтингов. В общем-то картину это изменило не сильно — Россия, США, Китай и Бразилия попадали бы на турнир при любых раскладах. Как и Япония — традиционный хозяин престижного коммерческого турнира. Чемпионы Африки и Австралии в Японию не приглашаются, а шестая путевка на соревнования достается тем, кого угодно видеть организаторам. На этот раз они почему-то решили предоставить wildcard Корее. Команде крепкой, но, например, та же Сербия усилила бы турнир куда более заметно.

ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ НЕТ

Из шести предыдущих розыгрышей Россия участвовала в четырех. Побеждала лишь раз — в 1997 году. В 2013-м наша команда отправилась в Японию после победного чемпионата Европы в заметно ослабленном составе. Не было ни Татьяны Кошелевой, ни Натальи Гончаровой, ни ряда других сильных игроков. Без них выступление получилось крайне неубедительным — одна победа при четырех поражениях. Однако настрой на нынешний Всемирный кубок чемпионов у российской сборной совершенно другой.

В составе команды Кошелева, Гончарова и Яна Щербань, которые летом в сборную не вызывались. Без них, напомним, россиянки заняли на «Гран-при» только девятое место — самое низкое в истории. В последнем матче основного этапа команда Владимира Кузюткина уступила даже Японии. Пришла пора брать реванши.

Первый наш соперник в круговом турнире — Бразилия. Это действующие чемпионы «Гран-при» и Всемирного кубка чемпионов, и игра с ними будет во многом показательной. Россиянки прилетели в Японию только в воскресенье, а уже во вторник игра с такой командой — времени на раскачку нет совершенно. Фаворитки матча — южноамериканки, но если наши девушки сдюжат — это станет отличным заделом на весь оставшийся скоротечный турнир.

АЗИАТСКИЙ БАРЬЕР

Второй соперник — Япония. Обыгрывать которую можно и нужно. Полные трибуны, которые активно будут болеть за свою любимую команду, ничего не меняют. Японки традиционно цепки в защите, но сборную, в которой рост самого высокого игрока — 1,88 м, наше звездное нападение своими атаками должно разносить в пух и прах.

С США будет куда сложнее. Как ни крути, это действующие чемпионки мира. Да и на трех последних Олимпийских играх они стабильно в призах. В нынешнем «Гран-при» американки отнюдь не выглядели непобедимым коллективом, но стабильно высокий уровень игры они держат всегда. Рассчитывать на подарки с их стороны бессмысленно, США нужно именно переиграть. Получится ли — посмотрим.

А уже на следующий день после Америки россиянок ждет еще один подарок — сборная Китая. Триумфаторы Игр в Рио-де-Жанейро с бесподобной Чжу Тин в составе. Едва ли хоть кто-то удивится, если эта сверхдисциплинированная сборная выиграет Всемирный кубок чемпионов. Обыграть нынешнюю сборную Китая — серьезный повод для гордости для любой команды. Для России, конечно, тоже.

Наконец, после двух тяжелейших поединков «на закуску» команде Кузюткина достанется Корея. Третья команда Азии. Хотя и они далеко не девочки для битья. В частности, на последней Олимпиаде кореянки заняли те же 5 — 8-е места, что и россиянки. У них есть явный лидер — Ким Ён-Кун. Она представляет «Фенербахче» и является единственным легионером в своей национальной сборной. Но этого, конечно, недостаточно для того, чтобы считаться фаворитом в игре с российской сборной.

Как бы ни завершился предстоящий Всемирный кубок чемпионов, для нашей команды он станет отличной проверкой на прочность накануне стартующего в Грузии и Азербайджане чемпионата Европы. Япония покажет сильные и слабые стороны этой сборной России, а у Кузюткина и его тренерского штаба будет немного времени, чтобы извлечь из этого правильные выводы.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ

5 сентября, 6.40. Россия — Бразилия.

6 сентября, 13.15. Россия — Япония.

8 сентября, 6.40. Россия — США.

9 сентября, 6.40. Россия — Китай.

10 сентября, 5.40. Россия — Корея.

Время московское.