Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финале сборная под руководством Сергея Шляпникова победила команду Германии со счетом 3−2.

Бронзовым призером стала сборная Сербии, выигравшая в матче за третье место у команды Бельгии.

До финала российские волейболисты не проиграли ни одного сета. Не уступить ни в одной партии по итогам турнира удавалось лишь одной команде — сборной СССР в 1950 и 1951 годах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Russia crowned <a href="https://twitter.com/hashtag/EuroVolleyM?src=hash">#EuroVolleyM</a> champion after defeating Germany in a tie-break! <a href="https://t.co/93zxYxCsVQ">pic.twitter.com/93zxYxCsVQ</a></p>— EuroVolley (@CEVEuroVolley) <a href="https://twitter.com/CEVEuroVolley/status/904455842409439234">3 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сборная России ранее становилась чемпионом Европы в 2013 году. Три раза россияне завоевывали серебряные медали (1999, 2005, 2007) и три раза бронзовые (1993, 2001, 2003). Рекордные 12 побед на чемпионатах Европы на счету волейболистов СССР.