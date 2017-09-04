Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
ТАСС, 4 сентября. Мужская сборная России по волейболу завоевала золото чемпионата Европы, который завершился в Польше.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В финале сборная под руководством Сергея Шляпникова победила команду Германии со счетом 3−2.
Бронзовым призером стала сборная Сербии, выигравшая в матче за третье место у команды Бельгии.
До финала российские волейболисты не проиграли ни одного сета. Не уступить ни в одной партии по итогам турнира удавалось лишь одной команде — сборной СССР в 1950 и 1951 годах.
Сборная России ранее становилась чемпионом Европы в 2013 году. Три раза россияне завоевывали серебряные медали (1999, 2005, 2007) и три раза бронзовые (1993, 2001, 2003). Рекордные 12 побед на чемпионатах Европы на счету волейболистов СССР.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter