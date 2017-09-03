Определились все участники полуфинального этапа Кубка России по волейболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В последнем матче игрового дня в зоне 6 «Кузбасс» (Кемерово) в Махачкале обыграл местный «Дагестан» — 3−1 (25:15, 26:28, 25:20, 25:21). В другой встрече этой группы «Газпром-Югра» (Сургут) обыграл МГТУ (Москва) — 3−1 (29:27, 12:25, 25:22, 25:22).

Результаты других матчей воскресенья:

зона 1.

АСК (Нижегородская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0−3 (24:26, 21:25, 14:25);.

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Зенит-Казань» — 3−1 (23:25, 25:19, 25:19, 25:20);.

зона 2.

«Грозный» — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 1−3 (25:21, 25:27, 16:25, 18:25);.

«Динамо» (Москва) — «Ярославич» (Ярославль) — 3−0 (25:21, 27:25, 25:14);.

зона 3.

«Локомотив» (Новосибирск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3−1 (26:24, 24:26, 25:22, 25:22);.

«Тархан» (Стерлитамак) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 0−3 (14:25, 17:25, 14:25);.

зона 4.

«Белогорье» (Белгород) — «Университет» (Барнаул) — 3−1 (25:27, 25:17, 27:25, 25:15);.

«Динамо» (Челябинск) — «Енисей» (Красноярск) — 3−1 (25:21, 15:25, 25:23, 25:22).

В полуфинальный этап, который пройдет 12—15 октября , выходят «Зенит-Казань», «Локомотив», «Факел», «Динамо» (Москва), «Нова», «Белогорье», «Дагестан», «Кузбасс», «Урал», «Динамо-ЛО», «Югра-Самотлор», «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Енисей».