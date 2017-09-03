Определились все участники полуфинального этапа Кубка России по волейболу
МОСКВА, 3 сен —
Р-Спорт. Матчами 6-го тура в воскресенье завершился предварительный этап Кубка России по волейболу среди мужских команд.
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В последнем матче игрового дня в зоне 6 «Кузбасс» (Кемерово) в Махачкале обыграл местный «Дагестан» — 3−1 (25:15, 26:28, 25:20, 25:21). В другой встрече этой группы «Газпром-Югра» (Сургут) обыграл МГТУ (Москва) — 3−1 (29:27, 12:25, 25:22, 25:22).
Результаты других матчей воскресенья:
зона 1.
АСК (Нижегородская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0−3 (24:26, 21:25, 14:25);.
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Зенит-Казань» — 3−1 (23:25, 25:19, 25:19, 25:20);.
зона 2.
«Грозный» — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 1−3 (25:21, 25:27, 16:25, 18:25);.
«Динамо» (Москва) — «Ярославич» (Ярославль) — 3−0 (25:21, 27:25, 25:14);.
зона 3.
«Локомотив» (Новосибирск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3−1 (26:24, 24:26, 25:22, 25:22);.
«Тархан» (Стерлитамак) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 0−3 (14:25, 17:25, 14:25);.
зона 4.
«Белогорье» (Белгород) — «Университет» (Барнаул) — 3−1 (25:27, 25:17, 27:25, 25:15);.
«Динамо» (Челябинск) — «Енисей» (Красноярск) — 3−1 (25:21, 15:25, 25:23, 25:22).
В полуфинальный этап, который пройдет
Одна из этих команд по решению Всероссийской федерации волейбола и на конкурсной основе получит право на проведение «Финала четырех» (
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