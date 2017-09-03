Казанский «Зенит» проиграл «Динамо-ЛО» в матче Кубка России
3 сентября проходят очередные матчи предварительного этапа Кубка России среди мужских команд.
В частности, казанский «Зенит» потерпел поражение от «Динамо-ЛО» со счётом 1:3 (25:23, 19:25, 19:25, 20:25).
Волейбол. Кубок России. Мужчины. Предварительный этап
Зона 1.
Зона 2. Нижневартовск
«Динамо» (Москва) — «Ярославич «(Ярославль) — 3:0 (25:21, 27:25, 25:14).
«Грозный» (Грозный) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 1:3 (25:21, 25:27, 16:25, 18:25).
Зона 3. Новосибирск
«Тархан» (Стерлитамак) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 0:3 (14:25, 17:25, 14:25).
«Локомотив» (Новосибирск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:1 (26:24, 24:26, 25:22, 25:22).
Зона 4. Белгород
«Динамо» (Челябинск) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:21, 15:25, 25:23, 25:22).
Зона 6. Махачкала
«Газпром-Югра» (Сургут) — МГТУ (Москва) — 3:1 (29:27, 12:25, 25:22, 25:22).
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