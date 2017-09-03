Есть первый финал России за четыре года!
В полуфинале россияне в блестящем стиле обыграли бельгийцев. В воскресенье команда Сергея Шляпникова поборется за золото с Германией.
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Полуфинал.
РОССИЯ — БЕЛЬГИЯ — 3:0 (25:14, 25:17, 25:17).
После победы над Италией в четвертьфинале главный тренер сборной Бельгии Витал Хейнен с воодушевлением рассказывал, какие молодцы его подопечные. А когда его спросили, что он думает о следующем сопернике, то бишь — России, не задумываясь ответил: «Мы настроены победить в полуфинале. Может быть, не 3:0, но 3:2 будет нормальным результатом».
Выглядело это нагло и дерзко. Понятно, что каждая команда выходит биться только за победу, но одно дело — слова в раздевалке и совсем другое — публичные заявления. Сергей Шляпников, например, никогда ни про одну из
Бельгийский волейбол действительно на подъеме. В 2014-м они впервые с 1978 года сыграли на чемпионат мира. В этом сезоне отобрались на мировое первенство-2018, а в Мировой лиге одержали знаковые победы над Сербией (3:0) и США (3:1). Однако сегодня они были вчистую «уничтожены» сборной России.
БЕЗ ШАНСОВ ДЛЯ БЕЛЬГИИ
Шляпников выпустил ожидаемый состав — Власова и Вольвича на блок, Бережко и Волкова — на доигровку, Михайлова — в диагональ, на связку — Гранкина, а Мартынюк выходил на позицию либеро.
Тренер бельгийской сборной взял первый
Второй сет получился чуть более упорным, но лишь по причине того, что Россия немного сбавила обороты. Когда бельгийцы подбирались на расстояние
Что касается третьей партии, то уже в ее дебюте стало ясно, что ничего бельгийцам не светит и в ней. Блестящие действия феноменального Волкова, эйс Вольвича, мощнейшие атаки Михайлова — и вот уже 8:2. А концовка вообще превратилась в бенефис Волкова. Дмитрий делал все: забивал, блокировал, принимал. Просто фантастика! Вот его статистика по итогам игры: два эйса, 67 процентов на приеме, 12 результативных атак 19 попыток и четыре очка на блоке.
ОСТАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ОДИН ШАГ
В финале Россия сыграет с Германией, которая неожиданно обыграла Сербию — 3:2. Немцы впервые в своей истории добрались до решающего матча чемпионата Европы. Россия же прежде четыре раза выходила в финал, но побеждала лишь единожды — в 2013 году. Среди тех, кто тогда был в команде — Гранкин, Ащев, Вольвич и Михайлов.
Наша команда на этом турнире выглядит настолько мощно, что если сыграет в воскресенье так же, как в любом из предыдущих матчей, проблем у нее не будет. Германию бояться точно не стоит. Но и заранее вешать золотые медали ни в коем случае нельзя. Сколько команд на этом обжигалось в разные годы. Команда Шляпникова была на голову сильнее всех соперников на турнире, с которыми пересекалась, но это не будет иметь никакого значения, если в финале она вдруг забуксует.
Одно большое дело российская сборная уже совершила. Начиная с того самого победного чемпионата Европы-2013 у мужской команды не было медалей ни на одном из турниров. Теперь эта неприятная серия прервана. Предпосылок к тому, что подопечные Шляпникова на этом успокоятся, нет никаких, но торопить события не будем. России осталось сделать на этом чемпионате Европы один, но самый важный шаг.
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