Есть первый финал России за четыре года!

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Полуфинал.

РОССИЯ — БЕЛЬГИЯ — 3:0 (25:14, 25:17, 25:17).

После победы над Италией в четвертьфинале главный тренер сборной Бельгии Витал Хейнен с воодушевлением рассказывал, какие молодцы его подопечные. А когда его спросили, что он думает о следующем сопернике, то бишь — России, не задумываясь ответил: «Мы настроены победить в полуфинале. Может быть, не 3:0, но 3:2 будет нормальным результатом».

Выглядело это нагло и дерзко. Понятно, что каждая команда выходит биться только за победу, но одно дело — слова в раздевалке и совсем другое — публичные заявления. Сергей Шляпников, например, никогда ни про одну из команд-соперников не отзывался в малейшей степени неуважительно. Даже когда россиянам в отборе к чемпионату мира-2018 приходилось играть с Венгрией, Черногорией и Косово — отнюдь не ведущими волейбольными державами — он говорил, что недооценивать сейчас нельзя никого. А тут вдруг тренер сборной, которая впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата Европы, рассуждает, что «может быть, не 3:0, но…» Хейнен перепутал волейбол с профессиональным боксом?

Бельгийский волейбол действительно на подъеме. В 2014-м они впервые с 1978 года сыграли на чемпионат мира. В этом сезоне отобрались на мировое первенство-2018, а в Мировой лиге одержали знаковые победы над Сербией (3:0) и США (3:1). Однако сегодня они были вчистую «уничтожены» сборной России.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Starting for <a href="https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash">#Russia</a> tonight at the <a href="https://twitter.com/TAURONArenaKrk">@TAURONArenaKrk</a>, where they are yet to drop a set, is.... <a href="https://twitter.com/hashtag/EuroVolleyM?src=hash">#EuroVolleyM</a> <a href="https://t.co/X9x7E8wuXZ">pic.twitter.com/X9x7E8wuXZ</a></p>— EuroVolley (@CEVEuroVolley) <a href="https://twitter.com/CEVEuroVolley/status/904055526283239428">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БЕЗ ШАНСОВ ДЛЯ БЕЛЬГИИ

Шляпников выпустил ожидаемый состав — Власова и Вольвича на блок, Бережко и Волкова — на доигровку, Михайлова — в диагональ, на связку — Гранкина, а Мартынюк выходил на позицию либеро.

Тренер бельгийской сборной взял первый тайм-аут уже спустя минуту после начала игры. К тому моменту его команды проигрывала 0:3. Второй раз на командный перерыв он решился уже при 9:19. Россияне выносили соперника, делая все, что только угодно. Соперник не знал, как защищаться против такой команды. О чем говорить, если за одну партию сразу четверо наших спортсменов отметились эйсами? Отличились Бережко, Волков, Жигалов и… трижды Михайлов. Бельгийцы в свою очередь, грозное оружие которых — блок (в среднем на турнире у них было почти четыре результативных «чехла» за сет), наверняка ужаснулись своей статистике в первой партии в этом компоненте. Ноль (!) результативных блоков…

Второй сет получился чуть более упорным, но лишь по причине того, что Россия немного сбавила обороты. Когда бельгийцы подбирались на расстояние двух-трех очков, машина Шляпникова тут же снова включалась. В середине партии Юрия Бережко, никаких претензий к которому не было, заменил Егор Клюка. Из шести первых атак наш молодой доигровщик, который восстанавливается после травмы, результативно завершил шесть. Хотя третий сет дал понять, что он пока еще не в самых оптимальных кондициях.

Что касается третьей партии, то уже в ее дебюте стало ясно, что ничего бельгийцам не светит и в ней. Блестящие действия феноменального Волкова, эйс Вольвича, мощнейшие атаки Михайлова — и вот уже 8:2. А концовка вообще превратилась в бенефис Волкова. Дмитрий делал все: забивал, блокировал, принимал. Просто фантастика! Вот его статистика по итогам игры: два эйса, 67 процентов на приеме, 12 результативных атак 19 попыток и четыре очка на блоке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мы в ФИНАЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!<br>Россия - Бельгия 3:0 (25:14, 25:17, 25:17) <a href="https://twitter.com/hashtag/eurovolleym?src=hash">#eurovolleym</a> <a href="https://t.co/6YAXibeIqa">pic.twitter.com/6YAXibeIqa</a></p>— VolleyRus (@VolleyRus) <a href="https://twitter.com/VolleyRus/status/904079168304009216">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ОСТАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ОДИН ШАГ

В финале Россия сыграет с Германией, которая неожиданно обыграла Сербию — 3:2. Немцы впервые в своей истории добрались до решающего матча чемпионата Европы. Россия же прежде четыре раза выходила в финал, но побеждала лишь единожды — в 2013 году. Среди тех, кто тогда был в команде — Гранкин, Ащев, Вольвич и Михайлов.

Наша команда на этом турнире выглядит настолько мощно, что если сыграет в воскресенье так же, как в любом из предыдущих матчей, проблем у нее не будет. Германию бояться точно не стоит. Но и заранее вешать золотые медали ни в коем случае нельзя. Сколько команд на этом обжигалось в разные годы. Команда Шляпникова была на голову сильнее всех соперников на турнире, с которыми пересекалась, но это не будет иметь никакого значения, если в финале она вдруг забуксует.

Одно большое дело российская сборная уже совершила. Начиная с того самого победного чемпионата Европы-2013 у мужской команды не было медалей ни на одном из турниров. Теперь эта неприятная серия прервана. Предпосылок к тому, что подопечные Шляпникова на этом успокоятся, нет никаких, но торопить события не будем. России осталось сделать на этом чемпионате Европы один, но самый важный шаг.