Сборная России вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

Пока на турнире российская команда не проиграла ни одного сета.

В воскресенье в финале сборная России встретится с командой Германии, победившей в другом полуфинале сербов. Немцы впервые в истории сыграют в матче за золото европейского первенства.

Россияне в пятый раз вышли в финал чемпионата Европы. В 2013 году команда стала победителем европейского первенства.