Сборная Германии вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

Встреча завершилась со счетом 3−2 в пользу немцев. Мужская сборная Германии впервые в истории вышла в финал европейского первенства.

Позднее в субботу в другом полуфинале сыграют сборные России и Бельгии.

Чемпионат Европы завершится 3 сентября.