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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30879065/
2 сентября 2017, 21:41 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Сборная Германии вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

ТАСС, 2 сентября. Мужская сборная Германии по волейболу победила команду Сербии в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Польше.

Встреча завершилась со счетом 3−2 в пользу немцев. Мужская сборная Германии впервые в истории вышла в финал европейского первенства.

Позднее в субботу в другом полуфинале сыграют сборные России и Бельгии.

Чемпионат Европы завершится 3 сентября.
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