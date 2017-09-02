Волейболисты казанского «Зенита» победили петербургский «Зенит» в матче Кубка России

ТАСС, 2 сентября. Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) учитывала опыт проведения турниров по баскетболу при выборе четырех стран, которые проведут чемпионат Европы по волейболу в 2019 году. Об этом рассказал президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, чьи слова приводятся на сайте организации.