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2 сентября 2017, 20:49 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты казанского «Зенита» победили петербургский «Зенит» в матче Кубка России

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт. Волейболисты казанского «Зенита» победили одноименный петербургский круг в матче предварительного этапа Кубка России.

Волейболисты казанского Зенита победили одноименный петербургский круг в матче предварительного этапа Кубка России. Увеличить
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Встреча первой зоны, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:17, 26:24) в пользу казанцев. В другом матче этой зоны АСК (Нижегородская область) уступил «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 0−3 (18:25, 15:25, 18:25).

В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:

Зона 2.

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Динамо» (Москва) — 0−3 (23:25, 16:25, 14:25),

«Ярославич» (Ярославль) — «Грозный» (Грозный) — 3−0 (25:23, 25:19, 25:23),

Зона 3.

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0−3 (21:25, 16:25, 18:25),

«Нефтяник» (Оренбург) — «Тархан» (Стерлитамак) — 0−3 (24:26, 22:25, 18:25),

Зона 4.

«Енисей» (Красноярск) — «Белогорье» (Белгород) — 0−3 (16:25, 17:25, 16:25),

«Университет» (Барнаул) — «Динамо» (Челябинск) — 2−3 (17:25, 25:20, 21:25, 35:33, 13:15),

Зона 5.

«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «Урал» (Уфа) — 2−3 (16:25, 29:27, 15:25, 30:28, 13:15),

Зона 6.

МГТУ (Москва) — «Дагестан» (Махачкала) — 0−3 (18:25, 22:25, 20:25),

«Кузбасс» (Кемерово) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 1−3 (20:25, 29:31, 25:16, 19:25).
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