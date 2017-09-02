Шевченко: При выборе четырех стран-хозяек ЧЕ-2019 по волейболу учитывался опыт баскетбола

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В пятницу стало известно, что чемпионат Европы 2019 года будет проводиться одновременно во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Чемпионат Европы — 2017 по баскетболу проходит в Турции, Финляндии, Румынии и Израиле.

«Общее выравнивание класса европейских сборных команд, как в мужском волейболе, так и в женском, плюс маркетинговые соображения, привели к принятию решения о расширении числа участников финальных турниров чемпионата Европы — с 16 до 24, — сказал Шевченко. — И к проведению этих соревнований сразу в четырех странах, чего никогда раньше не случалось. Неправильно было бы говорить, что ЕКВ слепо скопировала то, что сейчас происходит в мужском баскетболе, но опыт наших коллег тоже был изучен. Все больше национальных федераций на континенте через свои сборные хотят быть вовлечены в тот волейбольный праздник, которым и является чемпионат Европы».

Президент Всероссийской федерации волейбола считает, эксперимент с проведением матчей до побед в четырех сетах неудачным. «На молодежном чемпионате мира был проведен такой эксперимент, но Международная федерация волейбола по этому поводу никакого давления на континентальные конфедерации не оказывает, — отметил Шевченко. — ЕКВ введение подобного эксперимента в своих соревнованиях не рассматривает. Да и я лично, мои коллеги по Всероссийской федерации, если честно — не приветствуем такой эксперимент в волейбольных правилах».

На молодежных чемпионатах мира по волейболу 2017 года среди юношей и девушек тестируется новая система подсчета очков. Партии проводятся до 15 очков, для победы в матче необходимо выиграть четыре сета.