«Локомотив» и «Урал» добились очередных побед на предварительной стадии КР
Новосибирский «Локомотив» в пятом туре предварительного этапа Кубка России среди мужских команд на своей площадке победил «НОВУ», а в другой встрече зоны 3 «Тархан» также в трёх партиях оказался сильнее «Нефтяника».
В зоне 2 «Ярославич» победил «Грозный», а в пятой зоне уфимский «Урал» на
Мужчины. Кубок России. Предварительный этап
Пятый тур
Зона 2. Нижневартовск
«Ярославич» (Ярославль) — «Грозный» (Грозный) — 3:0 (25:23, 25:19, 25:23).
Зона 3. Новосибирск
«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (21:25, 16:25, 18:25)
«Нефтяник» (Оренбург) — «Тархан» (Стерлитамак) — 0:3 (24:26, 22:25, 18:25).
Шестой тур. Зона 5. Серпухов
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «Урал» (Уфа) — 2:3 (16:25, 29:27, 15:25, 30:28, 13:15).
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