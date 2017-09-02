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2 сентября 2017, 1:55 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

ВК «Зенит» (Санкт-Петербург) победил «Динамо» (Ленинградская область) в матче КР

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Динамо» (Ленинградская область) в матче предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд.

Встреча зоны 1, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3−1 (25:18, 18:25, 25:23, 25:15). В другом матче группы казанский «Зенит» в трех сетах взял верх над АСК (Нижегородская область) — 25:17, 25:21, 25:21.

Результаты других матчей дня:

Зона 2, Нижневартовск.

«Ярославич» (Ярославль) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3−2 (25:20, 25:15, 21:25, 23:25, 15:10),

«Грозный» — «Динамо» (Москва) — 0−3 (20:25, 18:25, 16:25),

Зона 3, Новосибирск.

«Тархан» (Стерлитамак) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0−3 (21:25, 15:25, 23:25),

«Нефтяник» (Оренбург) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 0−3 (17:25, 18:25, 20:25),

Зона 4, Белгород.

«Динамо» (Челябинск) — «Белогорье» (Белгород) — 0−3 (13:25, 17:25, 24:26),

«Университет» (Барнаул) — «Енисей» (Красноярск) — 0−3 (16:25, 23:25, 21:25),

Зона 5, Серпухов.

«Урал» (Уфа) — «Факел» (Новый Уренгой) — 1−3 (20:25, 24:26, 25:20, 19:25),

Зона 6, Махачкала.

«Дагестан» (Махачкала) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3−2 (25:17, 21:25, 25:22, 18:25, 15:12),

МГТУ (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 0−3 (14:25, 25:27, 16:25).
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