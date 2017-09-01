Гамова вошла в состав комиссии спортсменов Европейской конфедерации волейбола

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Такое решение было принято на 38-й Генеральной ассамблее ЕКВ в польском Кракове. ЕКВ создает рабочую группу спортсменов, что фактически является комиссией, для более четкой координации между волейболистами и функционерами.

Гамова стала единственной россиянкой, вошедшей в состав комиссии. Всего в рабочую группу вошли восемь спортсменов.

Гамова выступала за российские клубы «Метар» (1996−98), «Уралтрансбанк» (1998−2000), «Уралочка» (2000−03), подмосковное «Динамо» (2003−04), московское «Динамо» (2004−09), турецкий «Фенербахче» (2009−10) и казанское «Динамо» (2010−16). За свою карьеру она 11 раз побеждала в чемпионатах страны. Является четырехкратной обладательницей Кубка России. В составе «Фенербахче» стала чемпионкой Турции, обладательницей Кубка и Суперкубка страны.

В составе казанского «Динамо» Гамова пять раз становилась чемпионкой России (2011−15), победительницей Лиги чемпионов (2014) и клубного чемпионата мира (2014). В составе сборной России становилась двукратной чемпионкой мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001), двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004).