Гамова вошла в состав комиссии спортсменов Европейской конфедерации волейбола
ТАСС, 1 сентября. Россиянка Екатерина Гамова, завершившая карьеру в октябре 2016 года, вошла в состав комиссии спортсменов Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Об этом сообщает
пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Такое решение было принято на 38-й Генеральной ассамблее ЕКВ в польском Кракове. ЕКВ создает рабочую группу спортсменов, что фактически является комиссией, для более четкой координации между волейболистами и функционерами.
Гамова стала единственной россиянкой, вошедшей в состав комиссии. Всего в рабочую группу вошли восемь спортсменов.
Гамова выступала за российские клубы «Метар» (1996−98), «Уралтрансбанк» (1998−2000), «Уралочка» (2000−03), подмосковное «Динамо» (2003−04), московское «Динамо» (2004−09), турецкий «Фенербахче» (2009−10) и казанское «Динамо» (2010−16). За свою карьеру она 11 раз побеждала в чемпионатах страны. Является четырехкратной обладательницей Кубка России. В составе «Фенербахче» стала чемпионкой Турции, обладательницей Кубка и Суперкубка страны.
В составе казанского «Динамо» Гамова пять раз становилась чемпионкой России (2011−15), победительницей Лиги чемпионов (2014) и клубного чемпионата мира (2014). В составе сборной России становилась двукратной чемпионкой мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001), двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter