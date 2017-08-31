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31 августа 2017, 23:43 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты сборной Сербии обыграли болгар и стали последними полуфиналистами ЧЕ

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт. Волейболисты сборной Сербии стали последними полуфиналистами чемпионата Европы, который проходит в Польше, обыграв в матче ¼ финала команду Болгарии.

Встреча, прошедшая в четверг в Кракове, завершилась в пользу сербов со счетом 3−0 (21:21, 25:22, 28:26).

В полуфинале турнира сербская сборная сыграет с командой Германии, а в другом полуфинале встретятся сборные России и Бельгии. Оба матча пройдут в Кракове 2 сентября.
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