Волейболисты сборной Сербии обыграли болгар и стали последними полуфиналистами ЧЕ

Встреча, прошедшая в четверг в Кракове, завершилась в пользу сербов со счетом 3−0 (21:21, 25:22, 28:26).

В полуфинале турнира сербская сборная сыграет с командой Германии, а в другом полуфинале встретятся сборные России и Бельгии. Оба матча пройдут в Кракове 2 сентября.