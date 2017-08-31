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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30861920/
31 августа 2017, 23:40 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Россия сыграет с Бельгией в полуфинале ЧЕ по волейболу

По итогам четвертьфинальных матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд, который проходит в Польше, в полуфиналах сыграют победители групп, то есть четыре команды, которые напрямую вышли в четвертьфинал, минуя стадию 1/8 финала.

Это сборные России, Сербии, Бельгии и Германии.

Соперником подопечных Сергея Шляпникова стала сборная Бельгии, в трёх партиях обыгравшая итальянских волейболистов. Вторую полуфинальную пару составили команды Сербии и Германии. Полуфинальные матчи пройдут 2 сентября в Кракове.
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