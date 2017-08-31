Россия сыграет с Бельгией в полуфинале ЧЕ по волейболу
По итогам четвертьфинальных матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд, который проходит в Польше, в полуфиналах сыграют победители групп, то есть четыре команды, которые напрямую вышли в четвертьфинал, минуя стадию 1/8 финала.
Это сборные России, Сербии, Бельгии и Германии.
Соперником подопечных Сергея Шляпникова стала сборная Бельгии, в трёх партиях обыгравшая итальянских волейболистов. Вторую полуфинальную пару составили команды Сербии и Германии. Полуфинальные матчи пройдут 2 сентября в Кракове.
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