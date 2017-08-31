Волейболисты сборной Германии обыграли чехов и вышли в полуфинал ЧЕ в Польше

Встреча, прошедшая в четверг в Катовице, завершилась со счетом 3−1 (25:22, 16:25, 25:23, 25:20) в пользу немецкой команды.

За выход в финал турнира сборная Германии поборется с победителем матча между командами Сербии и Болгарии.