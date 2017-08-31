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31 августа 2017, 21:48 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты сборной Германии обыграли чехов и вышли в полуфинал ЧЕ в Польше

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт. Волейболисты сборной Германии обыграли команду Чехии в матче ¼ финала чемпионата Европы, который проходит в Польше, и вышли в полуфинал турнира.

Встреча, прошедшая в четверг в Катовице, завершилась со счетом 3−1 (25:22, 16:25, 25:23, 25:20) в пользу немецкой команды.

За выход в финал турнира сборная Германии поборется с победителем матча между командами Сербии и Болгарии.
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