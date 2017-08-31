Неумолимые, как танк. Россияне вышли в полуфинал чемпионата Европы

Не повторить ошибку!

Групповой этап чемпионата Европы сборная России преодолела, не допустив ни единой ошибки. Наша команда не просто выиграла все матчи, но и не отдала сопернику ни одной партии, а потому уверенно вышла с первого места напрямую в четвертьфинал. Почти то же самое было и два года назад: на турнире в Болгарии и Италии россияне уверенно заняли первое место в группе, отдав лишь одну партию сербам, а потом неожиданно оступились в четвертьфинале турнира. Поражение со счётом 0:3 от Италии при полных трибунах, конечно, было оказалось крайне болезненным. Во второй раз попадать впросак на стадии ¼ финала сборной России, конечно, не хотелось.

В 2017 году наша команда вновь могла попасть на хозяев, но в первом раунде плей-офф Польша проиграла Словении со счётом 0:3, и Россия приготовилась начинать плей-офф с действующими вице-чемпионами Европы. Эти сборные уже встречались на групповом этапе, но победа россиян со счётом 3:0 не должна была никого вводить в заблуждение. Опытная, сыгранная словенская дружина играла достойно, но никак не могла дожать россиян в концовках партий, упустив с полдесятка сетболов. От этой команды всегда можно ждать больших неприятностей.

Заглохший словенский мотор

Встреча началась вроде бы по-боевому: первые четыре очка команды поделили поровну. Но затем на подачу вышел Михайлов, и сборная России выдала целую серию из пяти набранных очков. Максим своей подачей максимально затруднял словенцам приём — отсюда и комфортное преимущество. У россиян игра получалась, и к первому техническому перерыву подопечные Шляпникова подошли со счётом 8:3. Слободан Ковач же во время тайм-аута эмоционально «пихал» своим подопечным — действующим вице-чемпионам Европы пора было заводиться.

Но россияне продолжали глушить словенский мотор: несколько отличных атак провёл Юрий Бережко, а главной ударной силой нашей команды был Максим Михайлов, который не только атаковал со стопроцентной точностью, но и зарабатывал очки на блоке. Почин партнёров поддержал и Дмитрий Волков, заработавший сразу три очка подряд — 16:8. Во время второго технического тайм-аута наставник сборной Словении едва не срывался в крик, а игроки выглядели растерянными и продолжили ошибаться после паузы. Всё те же восемь очков преимущества россияне сохранили до самого конца сета и уверенно шагнули во вторую партию — 25:17.

Надёжно и неумолимо

Вторая партия началась в куда более жаркой и упорной борьбе — долгое время ни одной из команд не удавалось добыть брейковое очко, хотя словенцы Урнаут и Шкет очень к этому стремились. В итоге преимущество перед первым техническим тайм-аутом добыла российская команда — 8:6. В целом подопечные Сергея Шляпникова играли надёжно и неумолимо, как танк. Нужен блок один в один? Добро пожаловать к Волкову! Нужен эйс? Справится Бережко! Качественный приём? С этим к Роману Мартынюку! Россияне точнее атаковали, лучше блокировали, меньше ошибались — одним словом, играли здорово. Отсюда и разница ко второй технической паузе — 16:12.

Сразу после тайм-аута на подачу вышел Максим Жигалов, за счёт подачи которого удалось заработать дополнительное очко преимущества. В чём-то нашей команде ещё и везло: в одном из эпизодов Бережко, перебрасывая на чужую половину площадки, казалось, мёртвый мяч, застал соперника врасплох и заработал важное очко. В концовке второй партии сборная России была просто сильнее своего соперника и во всём его переигрывала, а подопечные Слободана Ковача пребывали в лёгком нокдауне. А при счёте 25:19 до нокаута остался лишь один шаг.

Ослабленная хватка

Долгий десятиминутный перерыв не сбил сборную России с победного настроя. Первые два очка в партии добыл блок в исполнении подопечных Сергея Шляпникова. Словенцы после этого сумели счёт сравнять, но тут же Слободан Ковач получил новую головную боль: Ян Козамерник неудачно приземлился на правую ногу и не смог продолжить встречу. А россиянам же ничего наращивать преимущество не мешало: к перерыву наша команда в очередной раз вела в счёте — 8:5.

Во втором игровом отрезке третьего сета россияне чуть ослабили хватку, начали часто ошибаться на подачах, а порой и на второй передаче, однако словенцы своими ответными ошибками и некачественными действиями в атаке позволили россиянам безболезненно преодолеть сложный игровой момент. Ко второму техническому перерыву преимущество в три очка сохранилось, однако абсолютная надёжность, которая присутствовала в первых двух партиях, исчезла. Именно в этот момент матча словенцы имели единственный шанс переломить ход встречи.

Однако запала на то, чтобы спасти хотя бы одну партию у Словении не хватило. Наша команда сохранила качественный съём, а потому медленно, но верно приближалась к заветному рубежу в 25 набранных очков. Показалось, что словенцы уже были не в силах сопротивляться изо всех сил, а доигрывали по инерции. Сборная России же в такой ситуации уверенно довела дело до победы. В четырёх матчах на чемпионате Европы наша команда пока не отдала соперникам ни одной партии. Но самые важные сеты у нашей команды впереди. 2 августа россиянам предстоит сыграть в полуфинале турнира с победителями противостояния Бельгия — Италия.