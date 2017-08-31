Неумолимые, как танк. Россияне вышли в полуфинал чемпионата Европы
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная России не оставила Словении ни единого шанса.
Вице-чемпионы ушли разгромленными и подавленными.
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Видимо, что-то случилось...
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Не повторить ошибку!
Групповой этап чемпионата Европы сборная России преодолела, не допустив ни единой ошибки. Наша команда не просто выиграла все матчи, но и не отдала сопернику ни одной партии, а потому уверенно вышла с первого места напрямую в четвертьфинал. Почти то же самое было и два года назад: на турнире в Болгарии и Италии россияне уверенно заняли первое место в группе, отдав лишь одну партию сербам, а потом неожиданно оступились в четвертьфинале турнира. Поражение со счётом 0:3 от Италии при полных трибунах, конечно, было оказалось крайне болезненным. Во второй раз попадать впросак на стадии ¼ финала сборной России, конечно, не хотелось.
В 2017 году наша команда вновь могла попасть на хозяев, но в первом раунде
Заглохший словенский мотор
Встреча началась вроде бы по-боевому: первые четыре очка команды поделили поровну. Но затем на подачу вышел Михайлов, и сборная России выдала целую серию из пяти набранных очков. Максим своей подачей максимально затруднял словенцам приём — отсюда и комфортное преимущество. У россиян игра получалась, и к первому техническому перерыву подопечные Шляпникова подошли со счётом 8:3. Слободан Ковач же во время
Но россияне продолжали глушить словенский мотор: несколько отличных атак провёл Юрий Бережко, а главной ударной силой нашей команды был Максим Михайлов, который не только атаковал со стопроцентной точностью, но и зарабатывал очки на блоке. Почин партнёров поддержал и Дмитрий Волков, заработавший сразу три очка подряд — 16:8. Во время второго технического
Надёжно и неумолимо
Вторая партия началась в куда более жаркой и упорной борьбе — долгое время ни одной из команд не удавалось добыть брейковое очко, хотя словенцы Урнаут и Шкет очень к этому стремились. В итоге преимущество перед первым техническим
Сразу после
Ослабленная хватка
Долгий десятиминутный перерыв не сбил сборную России с победного настроя. Первые два очка в партии добыл блок в исполнении подопечных Сергея Шляпникова. Словенцы после этого сумели счёт сравнять, но тут же Слободан Ковач получил новую головную боль: Ян Козамерник неудачно приземлился на правую ногу и не смог продолжить встречу. А россиянам же ничего наращивать преимущество не мешало: к перерыву наша команда в очередной раз вела в счёте — 8:5.
Во втором игровом отрезке третьего сета россияне чуть ослабили хватку, начали часто ошибаться на подачах, а порой и на второй передаче, однако словенцы своими ответными ошибками и некачественными действиями в атаке позволили россиянам безболезненно преодолеть сложный игровой момент. Ко второму техническому перерыву преимущество в три очка сохранилось, однако абсолютная надёжность, которая присутствовала в первых двух партиях, исчезла. Именно в этот момент матча словенцы имели единственный шанс переломить ход встречи.
Однако запала на то, чтобы спасти хотя бы одну партию у Словении не хватило. Наша команда сохранила качественный съём, а потому медленно, но верно приближалась к заветному рубежу в 25 набранных очков. Показалось, что словенцы уже были не в силах сопротивляться изо всех сил, а доигрывали по инерции. Сборная России же в такой ситуации уверенно довела дело до победы. В четырёх матчах на чемпионате Европы наша команда пока не отдала соперникам ни одной партии. Но самые важные сеты у нашей команды впереди. 2 августа россиянам предстоит сыграть в полуфинале турнира с победителями противостояния Бельгия — Италия.
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