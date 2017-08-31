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31 августа 2017, 20:59 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«ФАКЕЛ» одержал третью победу в Кубке России по волейболу

31 августа в рамках предварительного этапа розыгрыша Кубка России по волейболу среди мужских команд состоялся только один матч в пятой зоне.

Новоуренгойский «ФАКЕЛ» в трёх партиях обыграл «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга.

«ФАКЕЛ» одержал третью победу в трёх проведённых матчах. «Локомотив-Изумруд» потерпел третье поражение. Обоим соперникам осталось провести матчи с «Уралом».

Кубок России. Мужчины. Предварительный этап. Зона 5, Серпухов.

«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 0:3 (21:25, 21:25, 16:25).
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