Российские волейболисты обыграли словенцев и вышли в полуфинал чемпионата Европы
ТАСС, 31 августа. Сборная России по волейболу одержала победу над командой Словении в четвертьфинале чемпионата Европы и вышла в полуфинал турнира, который проходит в Польше.
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Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу россиян, которые до сих пор не проиграли ни одного сета на турнире.
Самым результативным игроком матча стал Максим Михайлов, набравший 10 очков.
В полуфинале россияне сыграют с победителем другого четвертьфинального матча, в котором позднее встретятся итальянцы и бельгийцы.
Чемпионат Европы в Польше завершится 3 сентября.
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