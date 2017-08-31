Российские волейболисты обыграли словенцев и вышли в полуфинал чемпионата Европы

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Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу россиян, которые до сих пор не проиграли ни одного сета на турнире.

Самым результативным игроком матча стал Максим Михайлов, набравший 10 очков.

В полуфинале россияне сыграют с победителем другого четвертьфинального матча, в котором позднее встретятся итальянцы и бельгийцы.

Чемпионат Европы в Польше завершится 3 сентября.