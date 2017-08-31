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31 августа 2017, 20:13 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российские волейболисты обыграли словенцев и вышли в полуфинал чемпионата Европы

ТАСС, 31 августа. Сборная России по волейболу одержала победу над командой Словении в четвертьфинале чемпионата Европы и вышла в полуфинал турнира, который проходит в Польше.

<em>ТАСС 31 августа.</em> Сборная России по волейболу одержала победу над командой Словении в четвертьфинале чемпионата Европы и вышла в полуфинал турнира который проходит в Польше. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу россиян, которые до сих пор не проиграли ни одного сета на турнире.

Самым результативным игроком матча стал Максим Михайлов, набравший 10 очков.

В полуфинале россияне сыграют с победителем другого четвертьфинального матча, в котором позднее встретятся итальянцы и бельгийцы.

Чемпионат Европы в Польше завершится 3 сентября.
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