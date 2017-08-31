Валентин Голубев: «К четвертьфиналу подойдем в оптимальных кондициях»

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Сборная России отлично провела групповой этап чемпионата Европы, проходящего в Польше. Наша команда выиграла все три встречи с одинаковым счетом 3:0, одолев сборные Болгарии, Словении и Испании. Россияне заняли первое место в группе и, минуя стадию 1/8 финала, сразу вышли в четвертьфинал. О том, как складывается для наших волейболистов турнир, «Известиям» в эксклюзивном интервью рассказал либеро сборной России Валентин Голубев.

— Завершающий матч группового этапа против Испании, если смотреть со стороны, сложился для вас с партнерами достаточно легко. Так оно и было в действительности?

— Да. Испанцы оказались самой слабой командой в нашей группе. Мы победили, что называется, на классе. Хотя в третьей партии нам пришлось немного повозиться. Сами виноваты — немного потеряли концентрацию и уже ближе к концовке сета позволили соперникам выйти вперед. К тому же испанцы поймали кураж, они забивали шальные мячи. Но в итоге мы их все-таки дожали и добились уверенной победы со счетом 3:0.

— Но ведь в первой партии долгое время Россия с Испанией шли практически вровень…

— Наш главный тренер Сергей Шляпников сказал перед игрой, чтобы мы в первую очередь действовали чисто, избегали ошибок. Вот мы и старались не рисковать, держали мяч в игре. Но испанцы некоторое время тоже действовали без ошибок, поэтому мы и шли ровно. Но затем на подачах Максима Михайлова мы оторвались на несколько очков и без проблем довели партию до победы.

— Если Испания стала самым простым соперником в группе, то кто самым сложным — Словения или Болгария?

— Словенцы сыграли с нами намного чище болгар, ошибок с их стороны было очень мало, в результате чего нам приходилось зарабатывать очки самим. К тому же в двух партиях мы находились в роли догоняющих, что вносило определенную нервозность. Но все-таки у нас получилось решить концовку в свою пользу.

— В сборной России два либеро — вы и Роман Мартынюк. И по решению тренерского штаба вы меняете друг друга на площадке после каждого розыгрыша. Как вам такая схема игры?

— Немного непривычно играть в таком ритме. И прежде я лишь однажды сталкивался с подобным — в финальной стадии прошлого розыгрыша чемпионата России в составе новосибирского «Локомотива». С другой стороны, я рад, что выхожу на площадку и могу помочь команде. И Роман дает максимум на приеме, и я стараюсь играть на пределе сил. Разница между нами только в том, что Мартынюк играет на приеме подачи, а я — в защите.

— Другие участники чемпионата Европы такую схему с двумя либеро используют?

— Я подобного не видел. Впрочем, не все игры турнира мне удалось посмотреть. Но в 2014 году именно так играла сборная Бразилии на чемпионате мира. И стала тогда серебряным призером.

— Наша сборная заняла первое место в группе и напрямую пробилась в четвертьфинал, что дало ей двухдневную паузу. Это не выбьет команду из игрового ритма?

— Надеюсь, что нет. Позади у нас три игры за пять дней, и тренировки были между матчами. Так что один день отдыха не повредил — нужно было немного перевести дух. Ну, а во второй день мы хорошо поработали на тренировке, и, думаю, к четвертьфиналу с игровыми кондициями всё у нас будет в порядке.