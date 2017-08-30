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30 августа 2017, 23:44 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Словенские волейболисты стали соперниками сборной России по четвертьфиналу чемпионата Европы

ТАСС, 30 августа. Сборная Словении одержала победу над командой Польши в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу, который проходит в Польше.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Команда Словении стала соперником российских волейболистов по четвертьфиналу, которые заняли первое место в группе B и напрямую вышли в данную стадию. Матч между россиянами и словенцами пройдет 31 августа.

В чемпионате Европы по волейболу принимают участие 16 сборных, которые были разделены на четыре группы. Победитель каждой группы напрямую вышел в четвертьфинал турнира. Команды, занявшие второе и третье места, принимают участие в матчах на вылет за выход в ¼ финала соревнований.

Чемпионат Европы завершится 3 сентября.
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