ВК «Зенит» (Санкт-Петербург) победил АСК в предварительном раунде Кубка России
МОСКВА, 30 авг —
Р-Спорт. Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли АСК из Нижегородской области в третьем туре предварительного раунда Кубка России.
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Встреча зоны 1, состоявшаяся в среду в
Результаты остальных матчей дня:
«Зенит» (Казань) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3−1 (32:30, 23:25, 25:19, 25:19),
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Грозный» — 3−0 (25:13, 25:23, 32:30),
«Ярославич» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 0−3 (19:25, 27:29, 22:25),
«Нефтяник» (Оренбург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0−3 (19:25, 19:25, 19:25),
«Нова» (Новокуйбышевск) — «Тархан» (Стерлитамак) — 3−0 (25:22, 25:20, 25:20),
«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Челябинск) — 3−2 (25:11, 24:26, 19:25, 25:22, 15:11),
«Университет» (Барнаул) — «Белогорье» (Белгород) — 1−3 (25:20, 16:25, 16:25, 21:25),
«Урал» (Уфа) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — 3−0 (25:21, 25:14, 25:23),
«Кузбасс» (Кемерово) — «Дагестан» (Махачкала) — 0−3 (19:25, 17:25, 23:25),
МГТУ (Москва) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3−1 (25:22, 16:25, 27:25, 25:21).
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